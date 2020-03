Noul Lexus RX a ajuns si in Romania. Te tenteaza un drive test?

Noul Lexus RX, ajuns la a patra generatie, beneficiaza de imbunatatiri suplimentare aduse printr-o serie de modernizari de proiectare, tehnice si dinamice, care depasesc cu mult nivelul obisnuit al modificarilor implementate in ciclul mediu de viata al unui produs, in conformitate cu angajamentul Lexus de a depasi in mod constant asteptarile clientilor.Echiparea RX F SPORT amplifica sportivitatea modelului printr-o serie de modificari de ordin tehnic si estetic, ce o diferentiaza de restul echiparilor disponibile.Designul exterior include o grila frontala exclusiva F SPORT cu finisaje negre si oglinzi laterale negre redesenate, armonios integrate siluetei masinii.Spoilerul fata jos si scutul de protectie cu finisaje satinate completeaza designul agresiv al partii frontale.Jantele F SPORT de 20 de inci au un design multi-spite si folosesc anvelope 235/ 55 R 20.Interiorul a fost desenat pentru a complementa exteriorul echiparii F SPORT cu elemente exclusiviste, precum scaune sport cu sprijin lateral imbunatatit si tapiterie matlasata, insertii din aluminiu si o paleta cromatica compusa din trei variante: Negru, Negru cu elemente decorative albe si Rosu Flare cu elemente decorative negre.Levierul schimbatorului de viteze, precum si volanul cu trei spite sunt de asemenea specifice echiparii F SPORT si sunt imbracate in piele perforata. Pedalierul din aluminiu beneficiaza si el de tratamentul F SPORT.Tabloul de bord este si el diferit, displayul digital de 8 inci fiind dominat de un cadran circular generos, care combina ingenios functiile turometrului si ale vitezometrului.Suspensia Adaptiva Variabila (AVS) disponibila pentru noul RX controleaza permanent gradul de amortizare al fiecarei roti, osciland intre 650 de setari diferite in functie de viteza, stilul de condus si starea carosabilului.In acest fel, noul RX beneficiaza de un confort sporit, fara a face niciun compromis la nivel de dinamica.Acest sistem are un numar considerabil de functii integrate, incluzand Roll Posture Control, Anti-Pitch Control, Repercussion Control si Roughness Sensing Control, pentru a se asigura de o performanta unitara, indiferent de stilul de condus sau suprafata de rulare.Echiparea RX F SPORT beneficiaza de prima suspensie cu stabilizatoare active din lume. Aceasta reduce ruliul caroseriei si imbunatateste stabilitatea pe viraje fara a impacta confortul la rulare. Sunt disponibile doua setari, ce functioneaza in tandem cu modurile de condus ce pot fi selectate de catre sofer.Atunci cand masina ruleaza pe suprafete denivelate, tehnologia Roll Skyhook Control mentine confortul prin reducerea ruliului caroseriei; sistemul detecteaza potentialul ruliu al caroseriei cu ajutorul unui accelerometru vertical si apoi activeaza actuatorul adecvat pentru corectia ruliului in timp real.Noul RX ofera un nivel ridicat de personalizare a conducerii vehiculului prin intermediul Selectorului pentru modurile de condus, care permite soferului sa aleaga modul preferat de condus in functie de situatie.Prin intermediul modurilor Normal, Eco sau Sport oferite in standard, soferul ajusteaza setarile ansablului propulsor-sasiu (raspunsul acceleratiei, livrarea puterii, gradul de amortizare al suspensiei, precum si alti parametri).Suplimentar, modurile de condus Sport S, Sport S+, disponibile doar in combinatie cu Suspensia Adaptiva Variabila (AVS), ofera o tinuta de drum mai sportiva, in timp ce modul Customise (disponibil tot cu AVS) ii permite soferului sa isi creeze propriul mod de condus, alegand setari diferite pentru parametrii disponibili prin intermediul displayului de pe consola centrala.Cea mai recenta versiune a ecosistemului de tehnologii de siguranta Lexus Safety System + ofera o protectie suplimentara pentru a preveni un accident sau pentru a reduce consecintele in cazul in care vehiculul este implicat intr-un impact. Cateva din tehnologiile ecosistemului Lexus Safety System + sunt detaliate mai jos:Sistemul Pre-Collision System (PCS) foloseste o camera montata in partea din fata a automobilului si un sistem radar cu unde milimetrice pentru a detecta vehicule sau pietoni aflati in fata masinii.In eventualitatea unui potential risc de coliziune, avertizeaza automat soferul si amplifica forta de franare in momentul apasarii pedalei de frana.Daca soferul nu reactioneaza, iar sistemul evalueaza pericolul drept fiind iminent, franele sunt actionate automat, pentru a reduce viteza de deplasare si forta unui eventual impact, iar centurile de siguranta sunt pretensionate.Sistemul PCS a fost imbunatatit, iar acum este capabil sa detecteze pietonii atat pe timp de zi, cat si de noapte, iar biciclistii sunt detectati doar in conditii de zi.Acelasi senzor radar este folosit si de catre pilotul automat adaptiv (Dynamic Radar Cruise Control - DRCC), ce mentine viteza de deplasare constanta si, dupa caz, distanta fata de vehiculul din fata constanta. Odata ce sensul de deplasare este liber, RX-ul accelereaza din nou la viteza setata initial.Acest sistem poate asigura urmarirea traiectoriei vehiculelor din fata la viteze mici, facand condusul mai relaxant, precum si mai sigur in situatii de trafic aglomerat.Sistemul Lane Tracing Assist (LTA) detecteaza cand masina paraseste banda de rulare fara semnalizarea intentiei de a face acest lucru si atentioneaza soferul, dar in acelasi timp intervine discret asupra directiei pentru a ajuta RX-ul sa ramana pe centrul benzii de deplasare, avand ca repere marcajele rutiere sau acostamentul drumului. Acest sistem functioneaza in tandem cu pilotul automat adaptiv (DRCC) si poate fi dezactivat oricand de catre sofer.Ecosistemul Lexus Safety System + mai include si sistemul automat de comutare a fazei lungi (Automatic High Beam - AHB), ce detecteaza traficul din fata masinii si comuta automat intre faza scurta si faza lunga.Lexus este un pionier in tehnologiile de iluminat auto si a fost primul producator de automobile care si-a dotat vehiculele cu faruri LED si cu functie adaptiva a fasciculului de faza lunga (AHS). Noul RX este echipat cu prima tehnologie BladeScanTM din lume.Aceasta a fost dezvoltata in ultimii 13 ani de catre Lexus si Koito Manufacturing. Cercetarile comune au definit design-ul optim pentru o oglinda in forma de paleta de ventilator, suficient de robusta pentru a rezista la viteze constante de rotatie de 6.000 rpm.Tehnologia BladeScanTM ii ofera soferului un camp vizual iluminat mult mai lat decat cel oferit de faruri LED conventionale, cu o distributie uniforma a luminozitatii.Aceasta tehnologie vine ca masura de siguranta in prevenirea accidentelor cu pietoni pe timp de noapte, permitand soferului sa vada pietonii de la o distanta mult mai mare. In termeni simpli, lumina fasciculelor LED este proiectata pe o oglinda in forma de paleta de ventilator, ce se roteste cu 6.000 rpm.Drept urmare, marginile carosabilului sunt mai bine luminate si implicit mai vizibile.Atat pietonii, cat si semnele de circulatie pot fi identificate mai devreme, fara riscul de a-i orbi pe ceilalti participanti la trafic - in acest fel, distanta de identificare a pietonilor pe acostament pe timp de noapte creste de la 32 la 56 de metri.Noul Lexus RX asigura, de asemenea, conectivitate perfecta pentru smartphone prin intermediul Apple CarPlayTM* si Android AutoTM*.Folosind interfata Android Auto, soferii pot sa-si acceseze si sa utilizeze fara efort continutul telefonului mobil pe display-ul multimedia al masinii.Cu iconite mai mari, o interfata simplificata si comenzi vocale intuitive prin Google Assistant, sistemul este proiectat sa minimizeze distragerea fara a sacrifica functiile telefonului. Odata conectati, oaspetii pot asculta muzica de pe Spotify® sau pot trimite mesaje pe aplicatii populare, precum WhatsApp®.Interfata permite navigarea folosind aplicatiile Google Maps™ sau Waze. Prin Google Assistant, soferii isi pot folosi vocea pentru a beneficia de o gama variata de functii fara a interfera cu atentia necesara condusului in siguranta.Prin integrarea cu Apple CarPlay, soferul sau pasagerii isi pot folosi dispozitivul iPhone® prin intermediul ecranului sistemului multimedia.Cu telefonul conectat, comenzile vocale pentru indicatii de navigare, apeluri si expedierea sau receptionarea mesajelor via Siri® sunt activate. De asemenea, pot beneficia de acces la aplicatii precum Apple Music, Apple Maps, Podcasts sau Audiobooks, precum si la aplicatii terte precum Waze sau Spotify®.