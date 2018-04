Noul Mercedes-Benz Clasa A se lanseaza si in Romania. Cat costa si ce noutati aduce pentru soferi?

Primele modele vor fi disponibile in showroomuri incepand cu luna mai

Preturile incep de la 25.460 euro (fara TVA), pentru modelul A 200 (163 CP/120kW) cu transmisie manuala (consum de carburant in regim mixt de 5,8l/100km, nivel combinat de emisii CO2 de 133g/kmi), ramanand astfel la un nivel similar de pret cu cel al predecesorului.Lansarea pe piata va avea loc in luna mai.Noua Clasa A va fi disponibila timp de aproximativ un an de la lansare in varianta speciala "Edition 1", la un cost suplimentar de 5.820 euro (fara TVA).Aceasta versiune se evidentiaza prin numeroase accente de culoarea verde Edition, atat la interior, cat si la exterior.In plus, Edition 1 include in dotarea standard echipari precum farurile LED High Performance, scaunele sport si iluminarea ambientala si va fi disponibila pentru toate variantele de motorizare ale noului A.Blocurile optice MULTIBEAM LED (disponibile optional, 1.250 euro, fara TVA) sunt un nou exemplu al transferului tehnologic dinspre modelele de lux catre segmentul compact. Acestea permit ajustarea rapida si precisa a farurilor la conditiile de drum prin intermediul unui sistem controlat electronic.Fiecare bloc optic cuprinde 18 LED-uri. Culoarea deschisa, naturala, a LED-urilor nu deranjeaza vederea soferului si are in acelasi timp un efect pozitiv asupra capacitatii de concentrare a acestuia.Suplimentar, clientii pot opta pentru luminile LED High Performance (830 euro fara TVA), acestea asigurand o distributie mai buna a luminii, o culoare deschisa si naturala a luminii si un consum redus de energie.Noul Mercedes-Benz Clasa A este echipat cu sisteme de ultima generatie de asistenta la conducere, oferind cel mai ridicat nivel de siguranta activa in segmentul sau, cu functii adoptate de la Clasa S. Pentru prima data, Clasa A se poate conduce semi-autonom in anumite situatii.Sistemele Active Distance Assist DISTRONIC si Active Steering Assist vin in sprijinul soferului in numeroase situatii, anticipand si ajustand viteza masinii pentru cel mai bun comportament rutier, in functie de conditii.Pachetul Driving Assistance (1.510 euro fara TVA, urmand a fi disponibil in T4 2018) include urmatoarele sisteme: Active Distance Control DISTRONIC cu ajustarea vitezei in functie de ruta, Active Steering Assist cu Active Lane Change Assist si Active Emergency Stop Assist; Active Speed Limit Assist; Active Brake Assist cu functia cross-traffic; Evasive Steering Assist; Active Blind Spot Assist; PRE-SAFE® PLUS.PRE-SAFE® PLUS. Sistemul PRE-SAFE® PLUS poate recunoaste o coliziune iminenta din spate. Daca pericolul ramane activ, sistemul poate chiar sa blocheze franele autovehiculului stationat, reducand riscul de ranire prin atenuarea socului provocat de un impact din spate.Mai multe functii PRE-SAFE® sunt incluse in pachetul Driving Assistance, dar sunt disponibile si separat, in sistemul PRE-SAFE® (330 euro fara TVA). Sistemul PRE-SAFE® aplica numeroase masuri in timpul de dinaintea unui accident inevitabil, reducand impactul coliziunii asupra pasagerilor.Aceste masuri includ sistemul inovator PRE-SAFE® Sound. Acest sistem protejeaza auzul de sunetul accidentului, atunci cand exista un risc de coliziune. La detectarea pericolului, functia determina sistemul de la bord sa emita un sunet scurt, care poate activa un muschi mic in urechea umana - contractarea acestuia, din reflex, protejeaza auzul.Afisajul de tip HUD (990 euro fara TVA) este o noua aparitie la nivelul Clasei A. Informatiile relevante sunt proiectate pe parbriz, in campul vizual al soferului. In plus, vederea soferului este mai relaxata deoarece nu se adapteaza continuu intre obiectele aflate in apropiere si cele din departare.Noul A este primul model Mercedes-Benz dotat cu cel mai modern sistem multimedia: MBUX - Mercedes-Benz User Experience, un sistem care deschide o noua era in materie de conectivitate Mercedes me. O trasatura unica a acestui sistem este abilitatea de a invata, datorita inteligentei artificiale. Ca extraoptiune, este disponibil un control inteligent al vocii, activat de expresia "Hey Mercedes".Functiile MBUX au o structura modulara, pentru a intampina exact nevoile specifice ale clientilor si pietelor. In dotarea standard, sistemul este compus din doua ecrane de 7 inch cu touchscreen, un volan sport multifunctional cu butoane ce pot fi controlate tactil de pe volan, o interfata USB-C, un port Bluetooth® pentru telefonie sau alte surse audio.Serviciile Mercedes me connect, noi si imbunatatite sunt lansate simultan cu noul MBUX. Pictograma colectiei de aplicatii Mercedes me poate fi plasata pe ecranul de pornire, similar celorlalte aplicatii principale.Confort: iluminat ambiental, control al temperaturii scaunelor, scaune multiconturIluminatul ambiental al noului A are acum pana la 64 de culori (265 euro fara TVA, in combinatie cu liniile de echipare Style, Progressive sau AMG).Culorile diferite sunt compuse in 10 palete cromatice diferite, conferind o luminozitate avangardista interiorului, cu schimbari cromatice spectaculoase. La nevoie, culoarea poate fi adaptata in functie de stilurile diferite ale displayului Widescreen.In acelasi timp, Clasa A preia functii de confort disponibile anterior doar vehiculelor din segmente superioare.Astfel, in premiera pentru segmentul compactelor, acest model are in dotare functii pentru scaunele din fata precum controlul temperaturii (890 euro fara TVA) si pachetul Multicontour (590 euro fara TVA, disponibil incepand cu T2 2018) cu functii de masaj, pe langa optiunea de incalzire a scaunelor (290 euro fara TVA).