Primul crossover compact de la Audi a ajuns si in Romania

Iata caracteristicile cu care vine acest model la cinci capitole importante: design, confort, digitalizare, motorizari si sisteme de asistenta.Noul Q3 Sportback transmite forta si precizie, iar aceste calitati se reflecta in fiecare detaliu al masinii. Partea frontala are o alura sportiva subliniata de grila octogonala Singleframe a radiatorului, cu design accentuat tridimensional.Linia joasa a plafonului se continua armonios cu montantii D si se incheie cu eleronul de la nivelul plafonului. In partea din spate, sculpturala, ies in evidenta numeroase efecte care atrag, avand la baza un joc de lumini si umbre.Luneta joasa, flancata de elemente aero si de bara de protectie sportiva, marcata de prizele de aer, accentueaza placut latimea modelului.Versiunea de top beneficiaza de tehnologie Matrix LED cu lumini de drum adaptive, soseaua fiind iluminata inteligent, cu lumina ajustata in functie de situatie.Pasagerii noului Q3 Sportback beneficiaza de mai mult spatiu si variabilitate. Masina are o lungime de 4,50 m, latimea de 1,84 m, inaltimea de 1,56 m si un ampatament de 2,68 m. Scaunele din spate pot fi mutate longitudinal pe o distanta de 130 mm, chiar si in dotarea standard, iar scaunele din fata ofera ocupantilor o pozitie sportiva si confort ridicat, putand fi ajustate electric si incalzite. In functie de nivelul de dotare, scaunele sportive pot avea cusaturi contrastante si benzi colorate pe lateral.Noul crossover compact este polivalent si dinamic in toate situatiile, asigurand placerea condusului in oras, la drum lung sau pe portiuni de teren dificil. Suspensiile sport si directia progresiva din dotarea standard ofera reglaje directe ale sistemului, pe masura ce unghiul de virare creste.Sistemul de manevrabilitate Audi drive select cu sase moduri diferite, inclusiv off-road, permite soferului sa modifice caracteristicile dinamice ale automobilului sau, in functie de conditiile de drum si de preferintele personale.Echiparea de baza a noului Q3 Sportback include un panou digital de instrumente cu ecran tactil integrat cu diagonala de 10,25 inchi. Acesta poate fi folosit de sofer si cu ajutorului volanului multifunctional. Sistemul de navigatie MMI plus din varianta de top permite ca afisarea sa fie realizata pe Audi virtual cockpit, solutie care vine cu multe functii aditionale.Universul digital este completat de o unitate de comanda pe baza de limbaj natural, masina putand intelege comenzile rostite liber, fara propozitii predefinite. Sistemul este capabil sa recunoasca preferintele soferului, in functie de calatoriile anterioare frecvente.Alaturi de MMI navigation plus, serviciile online Audi connect sunt disponibile la viteze LTE Advanced, prin intermediul cardului SIM, permanent la bordul noului crossover. Astfel, se ofera acces la prezentari ale unor puncte de interes, cu imagini, programe de functionare si evaluari realizate de alti utilizatori.O alta noutate din dotarea Q3 Sportback consta in prezenta serviciului Amazon Alexa pe baza de cloud, care ofera streaming de muzica si audio book-uri, plus acces la peste 80.000 de skill-uri Alexa.Navigatia Google Earthâ„¢ si radioul hibrid - care comuta automat intre FM, DAB si streaming on-line, in functie de conditiile de receptie curente - completeaza pachetul Audi connect plus de navigatie si infotainment.Gama de dotari digitale este completata de Audi phone box si sistemul de sunet Bang & Olufsen Premium cu sunet virtual, dar si de aplicatia gratuita myAudi care asigura interconectarea automobilului cu smartphone-ul Android sau iOS al utilizatorului.Noul SUV este disponibil intre variante de motorizare: doua cu motoare pe benzina si una cu motor diesel. Varianta pe benzina Q3 Sportback 45 TFSI quattro are in dotare cel mai puternic motor pentru acest model, respectiv un 2,0 TFSI de 169 kW (230 CP) cu S tronic. Consumul mixt de combustibil in aceasta versiune este de 7,3 - 7,7 l/100 km, iar emisiile mixte de CO2 sunt de 166 - 174 g/km. Varianta 1,5 TFSi din dotarea Q3 Sportback 35 TFSI asigura un consum mixt de combustibil de 5,7 - 6,0 l/100 km, emisii CO2 mixte de 130 - 137 g/km si genereaza o putere de 110 kW (150 CP).Versiunea 2,0 TDI din dotarea Q3 Sportback 35 TDI cu S tronic are un motor care genereaza o putere de 110 kW (150 CP). Consumul mixt de combustibil este de 4,7 - 4,9 l/100 km, iar emisiile mixte de CO2 sunt de 123 -129 g/km.Audi Q3 Sportback vine cu patru sisteme principale de siguranta. Intre acestea se numara asistentul pentru mentinerea benzii de rulare care avertizeaza in cazul parasirii neintentionate a benzii de rulare.Audi pre sense front avertizeaza soferul vizual, sonor si tactil in cazul unui risc iminent de coliziune in partea din fata.In caz de urgenta, sistemul initiaza franarea de urgenta, tensionarea centurilor de siguranta frontale, inchiderea geamurilor si a plafonului panoramic optional, precum si activarea luminilor de avarie.Intre sistemele optionale de asistenta se remarca Asistentul de viteza adaptiv, optiune care degreveaza soferul, asistandu-l prin ghidare laterala si longitudinala.Sistemele ultra-moderne de tipul camerelor video de 360 de grade ofera asistenta la parcare si manevrare, afisand imaginea zonei care inconjoara masina pe display-ul MMI, soferul putand alege una din mai multe perspective.Alte sisteme de asistenta sunt Park Assist care directioneaza automat automobilul pe locurile de parcare si de pe locurile de parcare si Cross traffic assist rear, prin care soferul este avertizat in cazul in care se apropie vehicul care poate prezenta un risc.