Ce trebuie sa stii despre filtrul de aer al masinii

Ce se intampla atunci cand nu schimbi filrele de aer?

Cum schimbam filtrul de aer?

Daca vorbim despre orasele poluate, suprasaturate de praf cum ar fi Bucurestiul, iti recomandam sa schimbi filtrul de aer anual, indiferent de numarul de kilometri parcursi. Praful se depune pe componentele masinii chiar daca aceasta sta sau este folosita.Cu toate acestea, pentru a te asigura ca totul este in regula si nu apar probleme pe parcurs, filtrul de aer poate fi schimbat atunci cand este schimbat si uleiul.In cazul masinilor, filtrul de aer reprezinta o componenta foarte importanta, prin intermediul acestuia motorul "respira", scopul principal fiind de a curata aerul inainte ca acesta sa ajunga in galeria de admisie si in motor. De cele mai multe ori insa, uitam de acest detaliu esential sau faptul ca trebuie sa facem o vizita la service-ul auto nu prea suna bine.Majoritatea filtrelor de aer sunt confectionate dintr-un material de tip carton de hartie, dar este un carton mai special, care permite aerului sa treaca prin el, dar nu si particulelor mai mari de cativa microni. Astfel, motorului ii este asigurata portia de aer curat si poate "respira".In articolul urmator iti vom explica care sunt efectele asupra masinii tale atunci cand uiti sa schimbi filtrul de aer si cum este afectata performanta.Daca lasi filtrul de aer sa se aglomereze, acesta incepe sa se comporte mai putin decat un filtru si mai mult ca un sistem de blocare al aerului.Printre cele mai neplacute probleme cu care te poti confrunta, pe langa costurile suplimentare pentru schimbarea componentelor afectate, iti reamintim faptul ca masina ta isi poate pierde din putere, mirosul de combustibil la pornire va fi mai persistent, iar fumul negru poate fi deranjant si cu siguranta un semn ca ceva nu ar fi ok.Daca ai condus o masina ale carei filtre nu au fost schimbate la timp, cu siguranta ai observat faptul ca aceasta nu mai are o putere la fel de mare, mai ales atunci cand vorbim de demaraje.Aceasta problema este cauzata de faptul ca aerul nu patrunde prin filtru, generand astfel o lipsa de oxigen in camera de ardere. Astfel, se poate sesiza o pierdere a puterii motorului si implicit un consum mai mare de combustibil. Piesele auto , in special bujiile si injectoarele pot resimti destul de puternic efectul unui filtru pe care s-a depus foarte mult praf. Avand in vedere faptul ca in cilindrii exista combustibil care nu arde complet, in timp acesta poate cauza formarea depunerilor pe bujii si injectoare.saupot fi de asemenea semne ca ar trebui sa verifici filtrul de aer. Combustibilul nears este eliminat partial prin teava de esapament, iar vaporii pot ajunge si in habitaclu.Majoritatea filtrelor de aer sunt ieftine, pretul acestora variaza intre 15 si 100 de lei, iar pentru cele mai bune preturi magazinele online de piese auto sunt intotdeauna o idee buna.In principiu, este foarte simplu sa identifici de ce filtru ai nevoie pentru masina ta. Pentru inceput, poti verifica cartea masinii, dar poti sari peste acest pas cu brio daca alegi sa faci o comanda online.Majoritatea magazinelor online de piese auto iti permit sa selectezi modelul masinii, iar in functie de acesta poti identifica cu usurinta piesele potrivite.Misiune imposibila? In cele mai multe cazuri, exista o cutie neagra de plastic plasata in partea de sus sau laterala a motorului. Cutia pentru filtru are un furtun mai mare lipit in lateral.Cel mai sigur si simplu pas este indepartarea filtrului. Trebuie doar sa declansezi clipsurile de metal, sa indepartezi capacul si filtrul de aerPoti arunca o privire asupra vechiului filtru astfel incat sa observi cum s-a comportat acesta odata cu trecerea timpului. Vezi multa murdarie intre pliurile filtrului? Ei bine, e timpul ca acesta sa fie inlocuit.Plaseaza noul filtru in interiorul cutiei si asigura-te ca acesta se potriveste perfect. Inchide capacul si fixeaza clip-urile.Schimbarea filtrului este simpla si nu dureaza foarte mult, dar cu siguranta daca aceasta este efectuata la timp poate salva celelalte componente ale autoturismului.