Toba sport, mit sau realitate?

Sistemele de evacuare sport tip se concentreaza, de obicei, pe o eficienta mai buna a evacuarii; prin urmare, unghiul de indoire a tevii este neted, iar amortizorul este o structura dreapta care teava se deplaseaza direct in interiorul amortizorului.Nivelul sonor de evacuare tinde sa devina mai ridicat, dar in ultimul timp, sistemele de evacuare de tip sport silentioase cresc.Pentru ca tot look-ul autoturismului dumneavostra sa fie unul de invidiat va recomandam schimbarea jantelor OEM cu un set de jante aliaj premium. Indiferent de culoarea acestora sau marimea lor, impactul vizual va fi unul fara egal.Muffler-urile sistemelor de evacuare sport au coturi mai usoare pentru a creste eficienta sistemului de evacuare si fiecare sistem este reglat la autoturismul specific, astfel incat masinile sport sa poata avea o putere eficienta. Prin imbunatatirea eficientei sistemului de evacuare a masinii, puteti creste puterea masinii.Majoritatea autovehiculelor fabricate in masa se deruleaza de pe linia de asamblare cu ajutorul unor amortizoare de evacuare "restrictive" ale producatorului. Acestea sunt concepute pentru a reduce zgomotul masinii. Cu toate acestea, acestea reduc si performanta masinii, fortand gazele de evacuare sa iasa printr-o gaura sau o gaura mai mica decat este ideal.Tobele sport care se gasesc pe piata maresc deschiderea gurii de aer, care imbunatateste eficienta motorului si reduce consumul de combustibil, care deblocheaza puterea suplimentara.De asemenea, platiti pentru un sistem de evacuare premium, deoarece amortizoarele mai ieftine sunt deseori esapamente umplute cu materiale din fibra de sticla pentru a amortiza zgomotul. Aceasta fibra de sticla se poate supraincalzi si se poate topi cu usurinta in calatoriile lungi.De asemenea se poate ajunge la blocarea sistemului de evacuare si, prin urmare, la reducerea performantelor masinii.Un beneficiu despre care nu am vorbit cu adevarat este imbunatatirea aspectului masinii tale. Un set de tobe sport noi stralucitoare, asezate sub bara de protectie, este o imbunatatire subtila, dar una care va atrage privirile asupra masinii dumneavostra.In functie de ce masina conduci, este posibil sa existe cateva stiluri diferite din care puteti alege. Acestea au fost de obicei alese de producatorul de esapament pentru a se potrivi stilului masinii.O piesa importanta in procesul de modificare al unui autoturism sunt de asemenea intercoolere sport. Din fericire exista multi producatori premium de intercoolere sport in tara noastra. Cu aceasta ocazie puteti alege modelul care se potriveste cerintelor dumneavoastra.Majoritatea colierelor sunt din otel inoxidabil lucios. In functie de ce producator doriti, este posibil sa aveti posibilitatea sa alegeti si acoperire ceramica neagra mata, titan (ars sau lustruit) sau chiar fibra de carbon.In timp ce aceasta este o schimbare subtila, cu siguranta se adauga un plus vizual autoturismului dumneavostra.Este posibil sa aveti, de asemenea, optiunea de a schimba stilul tubului de siguranta pe masina. Pentru unele vehicule, puteti schimba o evacuare unilaterala intr-o evacuare dubla sau daca vehiculul dvs. a venit cu o evacuare discreta "in spatele barei de protectie", puteti trece la una mai vizibila.A face acest lucru poate presupune schimbarea barei din spate pentru una cu decupaje mai potrivite, dar de multe ori aceasta va fi o piesa din fabrica disponibila dintr-un model diferit din gama.Stim ca un sistem de evacuare sport sau clasic este esential pentru orice functie a motorului, dar majoritatea oamenilor nu isi dau seama ce diferenta face efectiv sistemul.Imbunatatirea evacuarii autovehiculului cu un sistem de evacuare sport personalizat va permite intregului motor sa functioneze mai bine.Va multumim pentru timpul accordat si va asteptam sa beneficiati de cele mai noi produse in shop-ul online Project 85 Automotive.