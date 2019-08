Top 5 motive pentru care trebuie sa mergi intr-un service auto autorizat

Tu cand ti-ai verificat ultima data masina?

Certificatul de inmatriculare al autovehiculului in original;

Buletinul de identitate al conducatorului, in original;

Asigurarea de Raspundere Civila Auto valabila in momentul efectuarii ITP-ului, in original;

Cartea de identitate a autovehiculului in original.

Vizitarea cu regularitate a unui service auto autorizat poate reduce in timp sumele de bani care merg mereu pe repararea masinii.Mai jos veti gasi top 5 motive pentru care trebuie sa mergi cu masina la un service auto autorizat, investind astfel in propria ta masina.Pentru a va asigura ca masina pe care o detineti va trece cu bine de inspectia tehnica periodica, se recomanda apelarea la un service auto autorizat. In cadrul unui astfel de service, aveti garantia ca piesele schimbate si manopera sunt de calitate, evitand astfel improvizatiile facute de "mecanicul din cartier" sau de un service ascuns undeva printre blocuri.Puteti considera vizita la un service auto autorizat ca vizita la un medic, doar ca pentru masina si nu pentru dumneavoastra, iar daca luam in calcul ca autovehiculul este cel care permite deplasarea pe diferite distante, acesta ar trebui automat sa nu aiba diferite defectiuni, pentru a nu va pune viata in pericol.Trebuie sa mai luati in calcul, atunci cand mergeti sa faceti inspectia tehnica periodica pentru masina pe care o aveti, ca service-ul auto la care veti merge trebuie sa fie autorizat RAR, altfel ITP-ul nu va putea fi realizat.Si daca tot vorbim despre acest subiect, aici gasiti actele de care aveti nevoie:Pentru persoanele care au o masina luata in leasing, se accepta si copie dupa cartea de identitate a autovehiculului, copie care trebuie sa fie stampilata de catre proprietar (societatea de leasing), cu mentiunea "conform cu originalul".In interiorul sistemului de climatizare se pot dezvolta in timp diferite bacterii care pot transmite boli persoanelor aflate in autovehicul. De asemenea, aceste bacterii pot duce la un miros incomod, urat si greu de suportat in interiorul habitaclului. De aceea, nu este indicat sa asteptati ca problemele grave sa isi faca aparitia.Se recomanda vizitarea unui service auto autorizat deoarece se folosesc anumite sisteme de igienizare, iar personalul angajat este unul specializat. Igienizarea cuprinde inclusiv schimbul filtrului de polen, iar uneori chiar si incarcarea cu freon.Unul dintre marele avantaje este detectarea eventualelor defectiuni ale sistemului de climatizare. Astfel, in acest caz se pot schimba diferite componente care fac parte din acest sistem.Diferenta dintre igienizarea sistemului de climatizare, realizata acasa, cu ajutorul unei solutii home made sau a unui spray cu spuma si igienizarea efectuata la un service auto, consta in verificarile efectuate asupra intregului sistem, detectarii eventualelor probleme si repararii acestora.Vizitarea unui service auto autorizat poate fi, intr-adevar, mai costisitoare si poate dura mai mult timp, dar evitati defectiunile majore si chiar bolile ce pot fi provocare de un sistem de climatizare infectat cu diferite bacterii.In functie de tipul motorului, cureaua sau lantul de distributie trebuiesc schimbate la un anumit numar de kilometri, alaturi de cureaua de accesorii.In cazul nefericit in care se rupe cureaua/ lantul de distributie in mers, poate aparea o dauna totala a motorului. Astfel, service-urile autorizate asigura o perioada de garantie dupa inlocuirea distributiei, iar in cazul nefericit al producerii unei defectiuni si aflarea inca in perioada de garantie, service-ul auto autorizat se obliga sa plateasca eventualele defectiuni, daca producerea lor a survenit in urma montarii gresite de catre personalul angajat.De asemenea, in ceea ce tine de garantia pentru piesele auto, aceasta este prezenta si atunci cand decideti sa achizitionati dintr-un magazin de piese auto online In acest caz, vanzatorul piesei poate anula garantia si nu este obligat la despagubiri in cazul in care piesa nu a fost montanta in cadrul unui atelier auto autorizat de catre RAR sau de catre producatorul autovehiculului. Motivele pentru care garantia poate fi anulata sunt mai numeroase, dar marea majoritate a lor pot fi evitate daca apelati la profesionisti.Din diferite motive, o masina poate avea nevoie de o vopsire, care sa o faca sa arate mai bine. Fie ca proprietarul acesteia doreste doar o schimbare a culorii, fie ca masina a suferit diverse zgarieturi sau alte accidente, vopsirea ei de catre o persoana nespecializata poate conduce la agravarea imaginii de ansamblu a acesteia.Realizarea vopsirii de catre specialisti poate garanta o durata de viata mai mare a manoperei, exclude denivelarile sau alte nereguli ce pot surveni in timpul efectuarii operatiunii de vopsire. De asemenea, produsele si vopselurile folosite sunt alese in cunostinta de cauza si conduc astfel spre un anumit grad de calitate.Daca se prefera apelarea la un mecanic oarecare, care nu are aparatura speciala si nici un loc special amenajat pentru o astfel de tehnica, doar din motive ce sunt legate de preturi, investitia mica se va observa destul de repede prin problemele si denivelarile ce pot aparea. Astfel, daca nu doriti sa investiti constant bani in masina si preferati sa aveti inclusiv garantie asupra serviciilor platite, apelati la un service auto specializat.Schimbarea pieselor auto ale masinii nu este joaca de copii. Integritatea unui autovehicul este cea care asigura si siguranta persoanelor din incinta lui. De ce sa faceti rabat de la calitate si sa va puneti viata in pericol?Schimbarea placutelor de frana este doar un exemplu. In momentul in care schimbarea se face de catre specialisti, acestia verifica masina si se asigura de functionarea in conditii optime. In acest mod se evita accidentele si pierderile de vieti. In astfel de cazuri, o simpla si minuscula greseala poate conduce la tragedii.Un alt exemplu este sistemul de racire al motorului. Daca acesta nu este schimbat in conditii corespunzatoare poate conduce la supraincalzire, provocand astfel daune considerabile masinii si va poate pune viata in pericol.Desi mai sus am prezentat doar cateva motive pentru care trebuie sa vizitati un service auto autorizat, acestea pot fi mult mai numeroase. Ceea ce trebuie sa intelegeti este ca in momentul in care efectuati diverse reparatii ale autovehiculului, investiti practic in siguranta dumneavoastra si a persoanelor transportate. Din mici defectiuni se pot produce tragedii insemnate, ce conduc la pierderi de vieti umane.