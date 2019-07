3 idei super de vacanta, la volanul unui Mercedes-Benz inchiriat

City break alaturi de familie. Mercedes-Benz GLE e masina pe care o cautati

Serviciile de inchieri auto pentru autoturisme Mercedes-Benz reprezinta o sansa unica pentru pasionatii brandului care isi doresc sa se urce la volanul unui autovehicul premium al brandului german, insa nu dispun de forta financiara necesara pentru a-l achizitiona.Uneori insa, decizia de a inchiria un Mercedes-Benz se dovedeste mai buna decat aceea de a cumpara un autoturism al constructorului german, datorita flexibilitiatii oferite de diversitatea gamei de autovehicule si experienta specifica pe care o pot oferi in momente distincte.Daca alegi sa mergi in vacanta la volanul unui Mercedes-Benz, alegerea autoturismului potrivit are puterea de a amplifica enorm calitatea experientei traite pe parcursul calatoriei.La Auto Schunn Romania, oferta de inchirieri auto cuprinde o gama extrem de variata de, creata pentru a oferi o experienta unica, adaptata scopului pentru care se doreste inchirierea masinii, indiferent de specificul solicitarii.Iata 3 idei de vacanta pe care le poti pune in practica vara aceasta, la volanul unuiSUV-ul GLE de la Mercedes-Benz ofera toate elementele unui City break de neuitat, alaturi de familie.Constelatia de sisteme ultra-performante de asistenta si siguranta cu care este echipat SUV-ul din clasa GLE e exact ceea ce e trebuie pentru ca tu, impreuna cu familia ta, sa aveti parte de o calatorie sigura si confortabila, lasand loc ca atentia voastra sa se concentreze pe ceea ce conteaza cu adevarat, si anume pe locurile pe care doriti sa le vizitati.La interior, GLE reprezinta definitia suprema a confortului, a spatialitatii si a ambientului placut. SUV-ul dispune de sisteme tehnologice ultraperformante, un sistem audio care emite unde sonore de cea mai inalta calitate, o interfata tehnologica de bord cu toate aplicatiile necesare pentru calatorie, scaune extrem de confortabile, lumina ambientala ajustabile si multe alte facilitati de pe alta lume.La Auto Schunn Romania, pretul de inchiere pentru un Mercedes-Benz GLE este de 190 de euro/zi si vine la pachet cu:Ce poate fi mai tare decat un sfarsit de saptamana petrecut impreuna cu prietenii, la munte, departe de aglomeratia, galagia si poluarea din oras?Si ce experienta poate fi mai memorabilia decat un sejur la munte cu prietenii, alaturi de un Mercedes-Benz V-Class?Destul spatiu pentru toata lumea, confort, siguranta, lux, sa mai continui? Cu ajutorul optiunii Comand Online controlezi ruta, setarile de confort si mai toate functiile high tech cu care vine echipat VAN-ul, chiar si muzica preferata, redata cu o fidelitate utimitoare de sistemul Burmester.Pretul de inchiriere a unui Mercedes-Benz Clasa V de la Auto Schunn Romania este de 330 de euro/zi si include:Iar daca ai impresia ca pretul este mare, gandeste-te ca VAN-ul V Class dispune de 7+1 locuri. La un calcul simplu, pentru inchirierea unui V Class pe perioada weekend-ului, fiecare dintre voi trebuie sa scoata din buzunar doar putin peste 80 de euro.Daca vorbim de experienta si senzatiile unice pe care numai un autoturism Mercedes-Benz le poate oferi, suma e cu practic derizorie.Dragostea nu mai trece demult prin stomac. Acum, dragostea goneste cu 130 km/h pe A3 (uneori mai incet, in limita legala, acolo unde se solicita expres acest lucru) in drum spre mare, intr-o decapotabila super-premium de la Mercedes-Benz.Fa-ti bagajele. Hai pe la Auto Schunn sa-ti inchiriezi decapotabila Mercedes-Benz, apoi suna-ti iubita si spune-i sa fie gata in 15 minute ca urmeaza plecati in cea mai frumoasa aventura a verii; Tu si ea, intr-un E 350 Cabrio de la Mercedes-Benz, acolo unde dragostea chiar poate pluti in aer, pentru ca deflectorul automat de vant AIRCAP, cu care vine echipat autoturismul, impiedica curentii de aer sa intre in habitaclu.De asemenea, tractiunea integrala 4MATIC, in combinatie cu sistemul de suspensie pneumatica AIR BODY CONTROL, disponibil optional, garanteaza o placere de neegalat a condusului si o siguranta superioara.Pretul de inchiriere pentru un Mercedes-Benz E 350 Cabrio din portofoliul Auto Schunn Romania porneste de la 200 de euro/zi si vine cu:La Auto Schunn Romania iti gasesti autoturismul Mercedes-Benz perfect pentru o aventura perfecta vara aceasta, indiferent daca optezi pentru o vacanta impreuna cu familia, o escapada de weekend cu prietenii sau un sejur de neuitat impreuna cu iubita.Te asteptam in centrele Auto Schunn din Arad, Deva, Suceava, Sibiu si Timisoara cu oferte de inchieri auto personalizate dupa nevoile tale, la cele main oi autoturisme Mercedes-Benz.