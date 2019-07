Clasa X Edition, pick-up-ul premium de la Mercedes-Benz, se pregateste pentru drumurile romanesti

"Dupa doi ani de la lansare, Clasa X ramane unic in segment, consolidandu-si pozitia de autovehicul premium, multifunctional, ce poate fi utilizat atat in mediul urban, cat si in off-road, potrivit pentru mai multe tipologii de clienti, de la familii, la persoane active, la antreprenori. Prin oferta speciala Clasa X Edition, disponibila in doua versiuni de echipare, incurajam publicul sa descopere un autovehicul ce indeplineste perfect cerintele impuse de stilul de viata modern", a declarat Bogdan Ciubuc, Sales and Marketing Manager Vans in cadrul Mercedes-Benz Romania.Pachetele de dotari speciale pentru Clasa X Progressive Edition si Clasa X Power Edition includ vopsea metalizata, diferential blocabil, sistem de navigatie, camera pentru mers inapoi, scaune incalzite, cutie de viteze automata cu 7 rapoarte (pentru mers inainte) si pachetul "Style" (bare plafon, sistem de iluminat LED Performance, lampi spate cu tehnologie LED si geamuri spate fumurii) . Pe langa acestea, pachetul Power Edition include si alte dotari suplimentare, care pot fi descoperite in toate centrele autorizate de vanzari Mercedes-Benz.Modelele Progressive si Power au un sistem de propulsie diesel common-rail ce dezvolta un cuplu mare si cilindree de 2,3 litri, disponibile in varianta biturbo X 250 d, cu nu mai putin de 140 kW / 190 CP.Clasa X Progressive Edition este disponibil la pretul de 32.200 Euro (fara TVA), iar Clasa X Power Edition la pretul de 37.150 Euro (fara TVA) . Ofertele pentru cele doua modele sunt disponibile in Romania pana la sfarsitul lunii septembrie 2019, in toate centrele autorizate de vanzari Mercedes-Benz.Clasa X Progressive Edition este dedicat persoanelor aflate in cautarea unui pick-up robust, cu un plus de stil si cu mai multe functii de confort - o carte de vizita pentru afacerea lor si, simultan, un autovehicul confortabil si deopotriva prestigios.Clasa X Power Edition este modelul de varf ca design si echipare. Destinat clientilor pentru care stilul, performanta si confortul sunt primordiale, Clasa X Power Edition este un autovehicul potrivit pentru mediul urban, dar si pentru activitati sportive sau de timp liber. Pick-up-ul este perfect adaptat conditiilor impuse de stilul de viata urban al unei familii moderne, avand numeroase optiuni inteligente de conectivitate, sisteme de asistenta in timp real si o gama extinsa de accesorii si echipamente de siguranta.Clasa X reinventeaza pick-up-ul traditional, imbinand trasaturile clasice si robustetea unui pick-up de dimensiuni medii cu atributele tipice Mercedes-Benz, de la dinamism, confort si siguranta, pana la design, conectivitate si optiuni extinse de personalizare.Clasa X este unic prin gama extinsa de utilizari si aplicatii, putand fi folosit ca pick-up traditional, pentru transporturi pe cele mai dificile conditii de drum, fiind totodata perfect adecvat unui stil de viata urban, de familie.Datorita constructiei robuste, Clasa X dispune de o structura solida pentru siguranta exemplara. Cu atat mai bine atunci cand exista numeroase caracteristici de siguranta: diferitele sisteme de reglare a dinamicii de deplasare si de franare pot ajuta la identificarea situatiilor critice de rulare si, eventual, la evitarea acestora. In plus, sistemele de asistenta pot ajuta soferul in situatii dificile.