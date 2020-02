Ferrari si-a imbunatatit estimarile pentru 2020, dupa ce in 2019 a avut livrari record

Ferrari a incheiat anul 2019 cu un profit net de 699 milioane de euro, in scadere cu 11% comparativ cu un profit net de 787 milioane de euro in 2018, in timp ce veniturile au crescut cu 10% pana la 3,76 miliarde de euro, depasind estimarile analistilor.Constructorul italian a subliniat insa ca anul trecut a livrat pentru prima data in istoria sa peste 10.000 de autovehicule intr-un an. Ferrari a livrat 10.131 de autovehicule in 2019, cu 880 de unitati (9,5%) mai mult decat in 2018.In aceste conditii, compania controlata de familia Agnelli si-a imbunatatit estimarile privind veniturile pe care le va inregistra in 2020 pana la 4,1 miliarde de euro, de la 3,8 miliarde de euro cat estima anterior. De asemenea, estimarile referitoare la profitul operational in acest an au fost revizuite in sus pana la 1,38 - 1,43 miliarde de euro, comparativ cu o tinta anterioara de 1,3 miliarde de euro.Directorul general de la Ferrari, Louis Camilleri, vrea sa transforme compania intr-un brand de lux. In luna noiembrie a anului trecut, compania a informat ca, peste 7-10 ani, bunurile cu marca Ferrari ar urma sa aiba o contributie de 10% la profitul operational al companiei.Dupa ce anul trecut a lansat pe piata un numar record de cinci noi modele, inclusiv F90 Stradale, primul model hibrid al casei Ferrari, constructorul italian intentioneaza sa lanseze 15 noi modele intre 2019-2022, si de asemenea sa lanseze colectii de imbracaminte si accesorii, oferte de entertainment, produse si servicii de lux pentru clientii sai.Presedintele John Elkann a subliniat anterior ca Ferrari nu va incerca sa ajunga din urma rivalul german Porsche, care produce anual peste 250.000 de automobile sportive si SUV-uri.