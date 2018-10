Ferrari si-a selectat clientela: Doar 499 de norocosi vor putea cumpara noul model de 1,6 milioane de euro

Cu o caroserie de fibra de carbon si un motor de 12 cilindri in V care dezvolta 810 cai putere, supercarul Monza este capabil sa atinga o viteza de 100 de kilometri in mai putin de trei secunde. Cei care vor sa cumpere acest model trebuie sa fie deja clienti Ferrari si sa aiba o relatie indelungata cu marca de automobile sportive. Cei 499 de norocosi pot opta fie pentru modelul cu un singur loc Monza SP1, fie pentru modelul cu doua locuri Monza SP2."I-am identificat deja pe cei cativa norocosi care vor avea posibilitatea de a cumpara acest model. Fiecare automobil a primit un nume distinct", a spus Galliera.Ferrari se considera in aceeasi masura constructor auto cat si companie care produce bunuri de lux, iar exclusivitatea practicata in cazul modelului Monza este similara cu strategia utilizata de alte companii, precum Hermes International, care vinde genti marca Birkin cu 10.000 de dolari. Limitarea numarului de produse disponibile nu face decat sa creasca interesul in randul cumparatorilor potentiali.Monza Sp1 si Monza Sp2 fac parte din strategia pe cinci ani a noului director general de la Ferrari, Louis Camilleri, care vrea sa extinda oferta de supercaruri Ferrari produse in editie limitata cu scopul de a creste marja de profit la peste 38% in 2022. Aceasta ar fi o marja de profit similara cu cea inregistrata anul trecut de grupul francez de produse de lux Hermes. In 2017, Ferrari a avut o marja de profit de 30%, imediat dupa cea de 31% realizata de grupul informativ american Apple Inc., dar cu mult peste cea realizata de alti constructori de automobile de lux, precum BMW.Galliera a anuntat ca Ferrari lucreaza deja la o noua editie speciala care va urma supercarului Monza. In mod normal, Ferrari are o lista de asteptare de 12 luni, care pentru cele mai exclusiviste modele, se poate intinde pana la 24 de luni.