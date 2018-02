Luxul inca aduce profituri uriase: Ferrari a vandut aproape 8.400 de bolizi in 2017

Anul trecut, Ferrari a realizat un profit net de 537 milioane de euro, in timp ce veniturile au crescut cu 10%, pana la 3,417 miliarde de euro.Constructorul a mai informat ca in 2017 a livrat 8.398 de bolizi, in crestere cu 4,8% sau 384 de unitati comparativ cu 2016 in timp ce profitul operational a crescut cu 18% pana la 1,036 miliarde euro.In aceste conditii, conducerea companiei a propus distribuirea unor dividende in valoare de 0,71 euro pentru fiecare actiune ordinara, ceea ce inseamna o suma totala de 134 milioane de euro.De asemenea, pe termen mediu, grupul de la Maranello mizeaza pe o dublare a profitului operational pana la doua miliarde de euro in 2022 si pe reducerea la zero a datoriei industriale, care la finele anului trecut se situa la 473 milioane de euro.