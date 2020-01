Luxul nu cunoaste criza: 2019 a fost un an excelent pentru Bugatti

"Anul 2019 a fost unul excelent pentru Bugatti, cel mai bun de dupa 1998 in termeni de cifra de afaceri, livrari si rezultate", subliniaza directorul general Stephan Winkelmann.In total, 81 de automobile au iesit de pe portile atelierului de la Molsheim (Alsacia) anul trecut. Cele 450 de exemplare din modelul Chiron care sunt in circulatie sau in productie (la un pret de 2,5 milioane euro pe bucata, fara taxe) si cele 40 de exemplare din modelul urmator Divo (la un pret de cinci milioane euro pe bucata) si-au gasit deja cumparator.Pentru moment nu este avut in vedere un Bugatti electric sau hibrid. "Pentru urmatorii zece ani, doar motorul W16 este la inaltimea emotiile si pasiunilor asteptate de clientii hypercarurilor noastre. W16 este cel mai bun motor posibil", insista Stephan Winkelmann.Cu toate acestea, constructorul care face parte din grupul Volkswagen vrea sa dea un exemplu in materie de mediu. Tinand cont de productia sa mica, marca de la Molsheim este in masura sa compenseze in totalitate emisiile sale de CO2."Bugatti are foarte multa vizibilitate. Este deci important sa facem acest demers, sa fim un exemplu pentru industrie. Este ma mult decat o chestiune de imagine, este responsabilitatea noastra", spune Stephan Winkelmann.In prezent la nivel mondial exista mai putin de 700 de automobile Bugatti in circulatie iar modele luxoase Veyron sau Chiron nu ies prea des pe sosea avand in vedere ca proprietarul unui Bugatti detine, in medie, 42 de automobile. In consecinta, automobilele sportive produse la Molsheim ruleaza in medie abia 1.200 de kilometri pe an."In 2018 aceasta a reprezentat 1.280 echivalent de CO2 emise de Bugatti si clientii sai", precizeaza Christophe Piochon, director de productie la Bugatti.Pentru a compensa aceasta poluare, marca a demarat diferite actiuni precum achizitionarea de parcele din padurea amazoniana pentru a evita defrisarea si replantarea a peste 4.000 de arbori in padurile devastate de insecte in Alsacia. Uzina a trecut de asemenea la biogaz si electricitate verde.