Mercedes Benz C Class, mai mult decat o limuzina

Scopul proprietarilor acestei marci a fost intotdeauna sa creeze cele mai complexe autoturisme, care sa-i poata impresiona si pe cei mai exigenti dintre soferi. Creatia lui Karl Benz, Patent Motorwagen, a fost si prima masina care a functionat pe baza de petrol. Patentata in anul 1886, aceasta a fost preluata de catre inginerii Gottlieb Daimler si Wilhem Maybach si a constituit baza unei afaceri comune ce mai apoi s-a transformat in Mercedes-Benz. Astazi, firma este un simbol al excelentei germane, cu o mare popularitate la nivel mondial care i-a permis sa ocupe, in anul 2011, locul 2 in clasamentul mondial al masinilor de lux.Marca Mercedes Benz este perceputa astazi ca fiind sinonima cu excelenta. Unul dintre modelele care ilustreaza cel mai bine aceasta calitate este Mercedes-Benz C Class, o imbinare perfecta intre luxul unei limuzine si dinamismul unei masini sport. Designul modelului este unul fascinant, cu un exterior nou, inovativ si impunator.Unul dintre punctele forte ale acestuia il reprezinta farurile Multibeam LED, a caror tehnologie permite crearea unor jocuri de lumina caracteristice, iar pozitionarea lor nu face altceva decat sa ofere un aspect mai lat si mai spatios masinii.O alta dotare care pur si simplu transfera pasagerii intr-o alta lume este sistemul de confort Energizing. Cu ajutorul acestuia se pot imbina cele 64 de lumini ambientale, sunetele si mirosurile pentru ca atmosfera din masina sa fie una spectaculoasa si relaxanta pentru toti pasagerii.Si pentru ca Mercedes-Benz Clasa C este o masina sport , motorul acesteia este unul pe masura. Avand un cuplu maxim de 520 Newtoni-metri, 3 L si 390 CP, are o putere impresionanta, in timp ce cutia de viteze de tipul AMG Speedshift TCT 9G are timpi de cuplare redusi.Consumul de combustibil combinat atinge nivelul de 9.1 L - 9.3 L/100km, iar emisiile de CO2 208-2013g/km, astfel incat proprietarul sa se poata bucura de calitatea unui autoturism modern, la costuri minime.Masina vine echipata cu cele mai moderne tehnologii, precum Head-up Display-ul ce transforma parbrizul intr-un Cockpit digital cu ecran multimedia de 10.25 inch si il tine in permanenta la curent pe conducatorul auto cu toate informatiile nnecesare.La bordul unei limuzine Mercedes-Benz clasa C se mai gasesc display-uri noi, de calitate superioara, inovative, complet digitale si disponibile in trei stiluri, Clasic, Progresiv si Sport.Conceptia autoturismului mai permite integrarea smartphone-ului si incarcarea wireless a dispozitivelor. Cu ajutorul sistemului de navigatie premium, orice sofer al acestei masini va ajunge la destinatie in cel mai scurt timp posibil.In plus, nu este nevoie decat sa apese pe un buton pentru ca vehiculul sa se transforme dintr-o limuzina ultra-sofisticata, comoda si linistita intr-una sport, rigida si gata pentru o viteza record, cu ajutorul functiei Dynamic Body Control.Mercedes C Class este mai mult decat decat o limuzina si pentru ca asigura o experienta de neuitat si unica la volan.