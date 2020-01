Mercedes-Benz ramane cel mai mare producator mondial de automobile de lux

Vineri, producatorul a informat ca livrarile sale de vehicule marca BMW au crescut anul trecut cu 2%, pana la 2,17 milioane de autoturisme. Anterior, Mercedes-Benz a informat ca livrarile sale au crescut cu 1,3%, pana la un nivel record de 2,34 milioane vehicule. Audi se situeaza pe locul trei.Pe viitor, BMW mizeaza pe o usoara crestere a vanzarilor la nivel de grup in acest an, gratie unei cresteri solide a vanzarilor pe piata din China. In schimb, in Europa, vanzarile BMW ar urma sa fie comparabile cu cele din 2019.Cererea pentru vehiculele premium s-a dovedit a fi mai rezistenta decat pe segmentul vehiculelor de masa, unde vanzarile au scazut in unele regiuni ale lumii afectate de incetinirea cresterii economice si tensiunile comerciale."Gratie ofensivei noastre de produs, am reusit din nou sa ne majoram vanzarile la un nou record in 2019. Sunt increzator ca vom continua acest drum de succes si in actualul an", a declarat directorul de vanzari de la BMW, Pieter Nota.Anterior, directorul de vanzari de la Audi, Hildegard Wortmann, a declarat si el ca noua linie de produse ar trebui sa ajute marca de lux a grupului Volkswagen sa recupereze terenul pierdut in fata rivalilor Mercedes-Benz si BMW in ultimii ani. La nivel global, livrarile Audi au crescut anul trecut cu 1,8%, pana la 1,85 milioane de autoturisme.