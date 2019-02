Noul Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4-Door Coupe a ajuns in Romania

Noua bijuterie Super-sport de la Mercedes-Benz, inca nelansata oficial in Romania de constructorul german, este disponibila pentru vanzare la Auto Schunn , dealer autorizat Mercedes-Benz.Pretul noului AMG GT 63 S 4-Door Coupe prezent in portofoliul dealerului Auto Schunn este de 181.657 euro, fara TVA.Autovehiculul se afla, in acest moment, in reprezentanta Auto Schunn din Arad.Noul Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4-Door Coupe este echipat cu un motor V8 twin-turbo cu transmisie automata de 639 de cai putere si un cuplu-forta de 900 Nm, care permite o accelerare de la 0 la 100 km/h in 3.2 secunde si o viteza maxima limitata la 315 km/h.Bolidul reprezinta pe deplin filozifia designului AMG: puritate senzoriala, proportii remarcabile si un corp voluminos.Bolidul din curtea dealerului Auto Schunn vine in culoarea gri Graphit magno si este echipat cu jante AMG din aliaj, forjate, de 21 de inch (53.3 cm), cu spite incrucisate.Aerodinamica unica marca AMG a fost dezvoltata pentru a imbunatati manevrabilitatea la viteze mari, stimuland astfel placerea de a conduce.Mai multe detalii, pe site-ul auto-schunn.ro.Habitaclul este definit de calitatea inalta a materialelor folosite: tapiterie din piele Nappa Exclusive gri Magma, cu plafonul designo imbracat in microfibra DINAMICA.Volanul AMG Performance este si el imbracat in piele Nappa, si primeste noi comutatoare care permit modificarea mai facila a diferitilor parametri ai autovehiculului.In bord, noul AMG GT 63 S 4-Door Coupe primeste un display de 31,2 centimetri, pentru a pastra in permanenta, in campul vizual, toate informatiile relevante.