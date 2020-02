Organizatorii Salonului Auto de la Geneva ii sfatuiesc pe expozanti sa isi faca analizele

Orasul elvetian Geneva urmeaza sa gazduiasca saptamana viitoare cea de a 90-a editie a salonului auto international in contextul in care restrictiile impuse calatoriilor au impus amanarea sau anularea altor saloane precum Congresul Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona, Targul Light + Building de la Frankfurt sau Salonul Auto de la Beijing."In contextul epidemiei de coronavirus care afecteaza China, Palexpo SA analizeaza cu atentie situatia si posibilele sale implicatii. Organizatorii ii incurajeaza pe expozantii din zonele de risc sa se asigure ca angajatii lor au fost supusi verificarilor necesare si nu prezinta niciun fel de simptome de infectie cu 14 zile inainte de a ajunge in Elvetia, pentru a evita orice risc de raspandire", a informat organizatorul Salonului Auto de la Geneva.Palexpo a adaugat ca este in contact regulat cu directia generala de sanatate din cantonul Geneva pentru a pune la punct un plan de actiune sanitara care sa poata fi ajustat imediat daca situatia o va impune.Salonul Auto de la Geneva va include vizitatori si expozanti din nordul Italiei, precum directorul general de la Ferrari, Louis Camilleri, si din China, precum directorii chinezi de la Smart, o marca gestionata in comun de grupul german Daimler si cel chinez Geely.Luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii, care are sediul tot la Geneva, a spus ca nu este nevoie sa fie adoptate masuri care sa "interfereze in mod inutil cu calatoriile si comertul international".Salonul Auto de la Geneva este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului din industria auto. Salonul isi deschide portile in fiecare an la inceputul lunii martie, iar prima editie a avut loc in anul 1905.