Platforma locala de car sharing Citylink isi extinde aria de acoperire si in jurul Bucurestiului

Incepand de astazi, toate automobilele din flota Citylink vor fi dezinfectate, la

interior, cu o solutie speciala pe baza de alcool.

Frecventa dezinfectarii, pentru fiecare automobil din flota, va fi de maximum doua

zile.

Pentru un plus de igiena, de acum, incepem amplasarea solutiilor dezinfectante gel,

pentru a fi folosite de catre utilizatorii Citylink, in fiecare automobil din flota.

Vom reimprospata permanent stocul de solutii dezinfectante disponibile in automobilele Citylink, periodic, pe parcursul consumarii lor, in urmatoarele saptamani.

"Primele doua luni ne-au demonstrat apetitul remarcabil al bucurestenilor fata de serviciile de Car Sharing, asa ca am accelerat planul nostru de extindere. Nu doar ca, de acum, Citylink este deja serviciul cel mai extins geografic din Bucuresti si Ilfov, dar, la cererea utilizatorilor, lansam, in regim pilot, si segmentul Premium, in parteneriat cu Autoklass. Astfel, flotei noastre i se adauga si modelele Mercedes-Benz GLA si Clasa C, pentru o gama completa de automobile disponibile oamenilor care aleg Citylink", a declarat Igor Grosu, CEO si cofondator Citylink.De asemenea, optiunile de parcare incluse in experienta Citylink, unul dintre aspectele mentionate cel mai des de soferii din Capitala drept factor dificil de gestionat, se extind si includ, de acum, si spatii rezervate in parcarile private.Primii parteneri care se alatura serviciului Citylink cu spatii dedicate sunt Athenee Palace Hilton, AFI Cotroceni si Veranda Mall.In continuare, utilizatorii serviciului au inclusa parcarea gratuita, indiferent de timpul de stationare, in toate parcarile Capitalei administrate de municipalitate.Inainte de lansarea pe piata romaneasca, in perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, reprezentantii Citylink au desfasurat un sondaj online, pe un esantion de 400 de participanti, preponderant rezidenti in mediul urban, iar principala concluzie este ca peste trei sferturi dintre acestia ar fi interesati sa renunte la masina personala in favoarea partajarii unui automobil nou, cu un nivel redus al costurilor de operare.Sapte din 10 respondenti merg cel mai des cu masina, indiferent daca este personala sau inchiriata, spre serviciu. Sase din 10 folosesc automobilul pentru cumparaturi, peste patru din 10 ies cu masina in oras, iar 40% merg cu automobilul in vacanta.O jumatate dintre respondenti efectueaza calatorii multiple cu masina, in Bucuresti, intr-o singura zi, unul din cinci respondenti merge cu masina, in Capitala, de 2-3 ori pe saptamana, iar cei care folosesc masina doar o data pe saptamana reprezinta 13% din total, usor peste cei 12% care fac acest lucru zi de zi.Daca 68% folosesc masina personala pentru drumurile din Bucuresti, 45% aleg transportul public, iar 40% opteaza pentru serviciile de ride sharing.Lipsa locurilor de parcare conduce in topul aspectelor ce nemultumesc soferii, cu 65%, urmata de soferii indisiplinati, cu 48%, si de timpul efectiv petrecut la volan, cu 41%.Peste 20 de kilometri este distanta parcursa zilnic de o treime dintre respondenti, la egalitate cu cei care fac 10-20 de kilometri in fiecare zi. 27% dintre respondenti parcurg intre 5 si 10 kilometri, pe zi.Intrebati care sunt costurile asociate masinii pe care le-ar dori reduse, respondentii pun pe primul loc combustibilul - 69%, urmat de asigurarea Casco - 39%, reviziile tehnice - 32%, asigurarea RCA - 28% si taxele aferente parcarii - 23%. Citylink acopera, pentru toti utilizatorii serviciilor sale, toate aceste costuri, la care se adauga si vinietele, mentenanta sau reparatiile.Peste 6.000 de utilizatori ai aplicatiei, in primele doua luni de la lansare, iar cel mai prolific client a efectuat 79 de curseLansat in luna ianuarie, serviciul Citylink a acumulat, pana in prezent, peste 6.000 de utilizatori ai aplicatiei, dintre care trei sferturi sunt barbati. O treime dintre utilizatori se incadreaza intre 25-34 de ani, 29% au 18-24 de ani, iar 19% apartin categoriei 35-44 de ani.Orele de varf de utilizare sunt 07.00-09.00, iar zilele din saptamana cu un nivel maxim al cererii sunt marti, miercuri si joi. Peste 60% dintre utilizatorii aplicatiei folosesc smartphone-uri cu sistem de operare Android, iar aproape 40% sunt posesori de terminale iOS.Cel mai activ client Citylink a efectuat 79 de curse in primele doua luni de la lansarea serviciului, in timp ce persoana care a avut cea mai lunga durata de folosire a automobilelor a acumulat nu mai putin de 50.318 minute, echivalentul a aproape 35 de zile de utilizare Citylink.Cel mai lung traseu efectuat de un utilizator a fost de 545 kilometri, pe o durata de 7.172 minute de inchiriere a automobilului, echivalentul a aproape cinci zile.