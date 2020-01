Rolls-Royce a vandut anul trecut un numar record de masini de lux

Compania cu o istorie de 116 ani a informat ca anul trecut a vandut un numar record de 5.152 de automobile, in crestere cu 25% fata de precedentul record din 2018, cand a livrat 4.107 unitati. Noul record de vanzari se datoreaza in mare parte modelului Cullinan, care a fost responsabil pentru aproximativ 40% din vanzarile companiei."Cererea mondiala inregistrata anul trecut pentru SUV-ul nostru Cullinan a stat in spatele acestui succes si ar urma sa se stabilizeze in 2020", a declarat directorul general de la Rolls-Royce, Torsten Mueller-Oetvoes.America de Nord a continuat sa fie cea mai importanta regiune pentru Rolls-Royce, contribuind cu o treime din vanzarile totale ale firmei, urmata de China si Europa. Printre tarile unde Rolls-Royce a stabilit un nou record de vanzari se numara Rusia, Japonia, Australia, Qatar si Coreea de Sud.Aceste vanzari record realizate de Rolls-Royce Motor Cars, companie controlata de grupul auto german BMW, sunt o veste buna intr-un moment in care industria auto globala se confrunta cu diferite provocari pe fondul incetinirii economice generale care a afectat vanzarile unor constructori precum Volkswagen sau Ford Motor Co.