Romanii pot comanda deja noul Q8. Cand ajunge in tara si cat costa cel mai nou model Audi

Audi Q8 imbina ce au mai bun de oferit doua universuri, aparent diferite: eleganta specifica modelelor coupe de lux, cu patru usi, cu versatilitatea practica a SUV-urilor de talie mare.Cu un interior de dimensiuni generoase, portbagaj variabil si tehnologii de ultima ora folosite pentru sistemele de operare si suspensii, Audi Q8 este partenerul ideal pentru calatoriile de afaceri, dar si pentru timpul liber.Tractiunea integrala permanenta quattro si o garda la sol de pana la 254 de milimetri permit acestui SUV-coupe sa poata ajunge cu usurinta dincolo de punctul in care se sfarsesc drumurile asfaltate.Audi Q8 este fabricat la unitatea de productie din Bratislava si poate fi comandat la distribuitorii din tara noastra. Modelul va putea fi vazut si testat in reteaua Audi incepand cu luna octombrie 2018.Lungime de 4.901 milimetri, latime de 1.935 milimetri si inaltime de 1.616 milimetri. Acestea sunt dimensiunile definitorii ale noului Audi Q8, un model care emana sportivitate si prestigiu prin fiecare detaliu, intr-o maniera mai pregnanta decat oricare alt SUV al marcii cu patru inele.Plafonul similar coupe-urilor face ca acest model sa para mai scund decat fratele sau, Q7. Q8 este cu 66 de milimetri mai scurt, dar cu 27 de milimetri mai lat.Sectiunea frontala distinctiva, consola posterioara scurta, garda mare la sol, de pana la 254 de milimetri si rotile de mari dimensiuni (pana la 22"), transmit dinamism si putere.Avand un ampatament de aproape trei metri, Audi Q8 ofera spatiu generos pentru cinci persoane. Spatiul interior il depaseste pe cel al concurentilor directi in ceea ce priveste fiecare dimensiune relevanta.Scaunele din fata sunt disponibile in patru variante de design. Primele doua versiuni de top sunt scaunele contour, puternic individualizate, optional cu ventilatie, la care se adauga versiunile cu scaune sport.Functia de masaj este disponibila ca dotare optionala pentru ambele variante de scaune. Sistemul compus din trei scaune in spate este inclus in dotarea standard, iar functia de ajustare longitudinala a acestora este o dotare optionala.Avand un portbagaj mare si compartimente de depozitare de dimensiuni generoase, Q8 este ideal la drum lung. Portbagajul SUV-ului are un volum standard de 605 litri. Acesta poate fi marit la 1.755 litri cu spatarele banchetei rabatate si ofera posibilitatea asezarii a doua genti de golf pe diagonala.Hayonul poate fi deschis si inchis electric, ca dotare standard, in timp ce deschiderea prin miscarea corespunzatoare a piciorului este o functie optionala. Sistemul electric de acoperire a portbagajului este o alta dotare optionala care sporeste confortul. Acest sistem sustinut de sine se retrage automat cand deschideti hayonul si se extinde apoi, din nou, la inchiderea acestuia.Audi Q8 este un model reprezentativ al limbajului de design progresist al marcii Audi, transpus pentru prima data pe sosele prin intermediul modelului A8.Contururile profilate si suprafetele tensionate atletic transmit senzatia de forta, sofisticare si sugereaza caracteristicile dinamice speciale ale tractiunii integrale permanente. Q8 interpreteaza limbajul de design al marcii in propria sa maniera, imbinand caracteristicile specifice unui coupe de lux cu patru usi, cu cele ale unui SUV de talie mare si, totodata, reflecta trasaturile inconfundabile ale unei reale legende a marcii Audi: primul modelul quattro.Audi Q8 introduce acum un nou "chip" in familia Q, datorita grilei impunatoare a radiatorului, specifica marcii, si anume singleframe. Cele sase lamele cromate verticale confera grilei radiatorului prestanta si robustete. Masca lata, colorata optional, leaga structura singleframe de farurile distinctive. Spoilerul tras spre fata si prizele de aer mari subliniaza si mai mult aceasta alura agresiva.Datorita usilor cu geamuri fara rama, linia specifica de model coupe a plafonului coboara de-a lungul profilului, incheindu-se cu un eleron alungit. Linia plafonului se arcuieste usor spre montantii D lati si scunzi, sustinuti de contururi late si impunatoare. Este vorba de asa-numitele blistere quattro, amintind de primul model Audi quattro. Liniile umerilor alungesc SUV-ul, desenand o punte eleganta intre pasajele solide ale rotilor.Proportiile compacte si sportive, alaturi de plafonul foarte scund si geamurile aplatizate dau forma partii din spate a masinii.Intre blocurile optice din spate, este asezat un element negru lucios, cu o banda luminoasa integrata. Acesta este un detaliu specific modelelor Audi de top, accentuand in acest caz latimea modelului Audi Q8 si creand, totodata, o semnatura luminoasa inconfundabila, fie zi sau noapte, la fel cum o facea, mai demult, si primul model quattro. Difuzorul distinctiv are patru lamele verticale, iar pe fiecare parte este vizibila cate o terminatie a sistemului de evacuare.Pentru faruri, clientii Q8 pot alege dintre doua versiuni, ambele cu LED-uri. De departe, blocurile optice compuse din doua elemente par foarte aplatizate. Partea lor superioara include, printre altele, luminile de zi si luminile de intalnire. Luminile de drum sunt pozitionate dedesubt, fiind mai inchise la culoare si retrase. Farurile optionale HD matrix LED sunt realizate fiecare din cate 24 de LED-uri individuale.Semnatura luminilor de zi cu caracter digital are pentru prima data un design 3D puternic accentuat. Luminile de zi sunt realizate din sapte segmente scurte si doua mai lungi, la marginea farului. Cele doua elemente mai lungi pun accentul pe partea exterioara, subliniind latimea modelului Audi Q8.Si la blocurile optice din spate a fost aplicat un design tridimensional similar, constand din 12 segmente, conectate prin banda luminoasa, care simuleaza, totodata, adancime.In combinatie cu tehnologia HD matrix LED, farurile si blocurile optice spate au lumini de semnalizare dinamice si sunt puse in scena intr-o maniera impresionanta, in momentele in care soferul incuie si descuie masina. Cei care detin un Q8 pot utiliza aplicatia myAudi de pe smartphone-ul lor, pentru a activa diferite functii de iluminare si pentru a le putea admira din exteriorul masinii. Este o dotare unica intre concurenti.Ecranul MMI touch response superior este elementul central al interiorului modelului Audi Q8.Datorita designului special, modelul devine o suprafata neagra unitara, atunci cand nu este activ. Simbolurile clare, usor de inteles, demonstreaza precizia digitala de la bordul modelului Audi, precum si nivelul inalt de integrare a arhitecturii si a posibilitatilor de operare. Astfel, simplitatea inlocuieste complexitatea. Toate liniile principale pornesc de la display-ul de mari dimensiuni, precum fanta de ventilatie care ia forma unei benzi continue, cu lamele cromate si un bandou elegant, de aluminiu.Panoul suplu de instrumente alaturi de liniile calme, concentrate pe orizontala, accentueaza impresia de latime a interiorului modelului Audi Q8. Designul interior este unul curat si simplu. Toate elementele au o legatura logica si armonioasa intre ele: de la asa-numita linie "wrap-around" (un arc mare, care incepe de la panourile portierelor si trece de-a lungul partii frontale a panoului de instrumente) si pana la comenzile pentru lumini, care sunt disponibile optional, in varianta unei suprafete tactile negre. Toate acestea confera interiorului senzatia de liniste.Consola tunelului central este conceputa ca element geometric independent, subliniind robustetea SUV-ului, prin dimensiunile sale generoase. Pe intuneric, sistemul de iluminare a contururilor accentueaza liniile de design distinctive ale interiorului si ilumineaza fundalul emblemei tridimensionale quattro de deasupra torpedoului: inca un exemplu al atentiei speciale pe care o acorda Audi detaliilor.Gama de culori exterioare include 12 nuante care subliniaza designul sportiv al modelului Audi Q8. Printre acestea, se numara si doua culori noi, respectiv portocaliu dragon orange si albastru galaxy blue. Elementele aplicate pe caroserie au finisajul grained anthracite, ca dotare standard. In randul celor doua pachete optionale de design exterior, aceste elemente sunt vopsite in culoarea caroseriei sau au finisaj scandium gray. In ceea ce priveste pachetul exterior S line, finisajele matt gray accentueaza si mai mult Singleframe-ul, spoilerul, aplicatia de pe praguri si difuzorul.Pentru interiorul modelului Audi Q8, clientii pot alege din diferite culori si configuratii. Scaunele acoperite cu piele, oferite in trei variante, inclusiv varianta de top, cu piele Valcona, sunt disponibile inca din varianta de echipare de baza. Pentru cele doua variante design selection, partea superioara a bordului este acoperita cu piele. Optional, pachetul S line sport include scaune sport S cu tetiere integrate, model cu romburi si emblema S. Toate configuratiile includ insertii din lemn sau aluminiu. Audi ofera exclusiv patru pachete de piele si numeroase alte optiuni aditionale pentru cei care isi doresc un automobil cu semnatura proprie.Caroseria extrem de rigida a modelului Audi Q8 creeaza baza perfecta pentru finisajele de inalta calitate, pentru nivelul extrem de redus de zgomot de la bord si pentru manevrabilitatea sportiva si precisa. Construita pe baza conceptului Audi Space Frame, caroseria contine numeroase componente foarte usoare din aluminiu si otel format la cald.Aceste elemente din otel sunt folosite pentru structura de inalta rezistenta a compartimentului pasagerilor, reprezentand 14,4% din baza caroseriei.Componentele din aluminiu turnat reprezinta 15% din caroserie, fiind folosite, de exemplu, pentru prinderile bratelor suspensiilor in compartimentul motor si pentru elementele de fixare a pragurilor si elementelor longitudinale. Panourile laterale, precum si zonele mai mari ale podelei, pasajele rotilor din spate si plafonul sunt realizate din foi de aluminiu, la fel ca portierele fara rame pentru geamuri, aripile din fata si capota portbagajului.Aceste componente reprezinta 23,7% din caroserie. Cu motorul 3,0 l TDI sub capota, Audi Q8 are o greutate de 2.145 de kilograme, inclusiv tehnologia MHEV complexa, cu baterie litiu-ion. Suprafata frontala de 2,84 m2 si coeficientul aerodinamic Cd de 0,34 inseamna o rezistenta relativ redusa la inaintare.Interiorul emana calm, datorita izolatiei fonice complexe si a caracteristicilor aerodinamice sofisticate. Parbrizul dublu este o dotare standard. Optional, Audi ofera si geamurile laterale din sticla acustica, precum si o varianta de parbriz incalzit.Audi este quattro, iar quattro este Audi! Fireste ca acest dicton se aplica mai ales modelului Q8, modelul din varful gamei SUV a marcii. In setarea standard, diferentialul blocabil central, pur mecanic, transfera cuplul la puntea din fata si la cea din spate in raport 40:60. Cand este necesar, sistemul transfera cea mai mare parte a cuplului catre puntea care are tractiunea mai buna.Suspensiile contribuie decisiv la manevrabilitatea sportiva, inca de la versiunea de baza. Suspensiile fata si spate cu cinci brate sunt fabricate in cea mai mare parte din aluminiu. Raportul de transmisie al directiei progresive standard devine tot mai direct pe masura ce creste unghiul de virare.Q8 iese din fabrica pe jante de 19 inchi, deci cu 20 de milimetri mai mari decat cele ale modelului Q7. Rotile de 285/40 R22 sunt disponibile ca optiune de varf. Pe puntea fata sunt instalate frane cu sase pistoane si cu etriere fixe din aluminiu.Clientii acestui SUV coupe pot alege trei configuratii pentru sasiu. Suspensiile cu sistemul de control al amortizarii sunt incluse in echiparea standard. Audi ofera suspensia pneumatica adaptiva cu sistemul de control al amortizarii ca dotare optionala, in configuratie confort sau sport. Audi drive select permite selectarea unuia dintre cele patru moduri diferite, care variaza garda la sol cu pana la 90 de milimetri. Astfel, suspensia pneumatica adaptiva imbina confortul ridicat la drum lung cu manevrabilitatea agila.O alta optiune pentru Audi Q8 este directia all-wheel, care poate braca rotile din spate cu pana la 5 grade. La o viteza de deplasare redusa, rotile din spate sunt indreptate in directia opusa celei a rotilor din fata, reducand astfel cu circa un metru diametrul de bracare al SUV-ului si optimizand mai mult agilitatea. La viteze mari, rotile din spate sunt indreptate in aceeasi directie cu cea a rotilor de pe puntea fata, sporind stabilitatea la manevrele de schimbare a benzii.Managementul sistemelor ajustabile de suspensie este integrat in unitatea de comanda a platformei sasiului electronic. Sistemele sunt interconectate, functionand intr-o maniera coordonata si cu precizie maxima. Audi drive select permite selectarea a sapte moduri diferite de condus, inclusiv un mod off-road. In off-road, Audi Q8 este avantajat de sistemul de tractiune quattro drive, precum si de consolele scurte si de garda mare la sol, de pana la 254 milimetri, cu suspensia pneumatica adaptiva si de 220 milimetri, cu suspensia standard. Platforma electronica a sasiului detecteaza unghiul de inclinare a masinii si afiseaza aceasta informatie pe ecranul MMI. Pe teren foarte inclinat, de peste 6%, functia hill descent control ajuta soferul, intervenind automat asupra franelor. Sistemul mentine constanta viteza setata de sofer, pana la maximum 30 km/h, permitandu-i soferului sa se concentreze asupra terenului.Sistemul de propulsie a modelului Audi Q8 este puternic si totodata eficient, datorita noii tehnologii micro-hibride (MHEV) . Sistemul integreaza o baterie litriu-ion si un alternator cu curea (BAS) in sistemul electric primar de 48 de volti. Bateria reincarcabila este montata sub podeaua portbagajului si are capacitatea de 10 Ah. SUV-ul dinamic poate rula liber cu viteze intre 55 si 160 km/h cu motorul oprit, iar apoi, cand e cazul, sistemul BAS reporneste motorul rapid si confortabil. In perioadele de franare, sistemul BAS poate recupera pana la 12 kW de energie. Sistemul start-stop incepe sa functioneze deja de la 22 km/h. Pachetul tehnic reduce consumul de combustibil cu pana la 0,7 litru la 100 de kilometri, la utilizarea in conditii normale.Pe pietele europene, Audi Q8 vine echipat cu motorul 3,0 TDI, Q8 50 TDI (consum combustibil mixt in l/100 km: 6,8 - 6,6; emisii mixte de CO₂ in g/km: 179 - 172) . Puterea generata este de 210 kW (286 CP), iar cuplul de 600 Nm. SUV-ul sprinteaza de la 0 la 100 km/h in 6,3 secunde si atinge o viteza maxima de 245 km/h. 50 TDI ofera solutii sofisticate pentru numeroase tehnologii. Carterul si chiulasele au circuite separate de racire, astfel incat sa poata fi atinsa temperatura ideala pentru fiecare situatie de mers. Canalele integrate racesc pistoanele cu ulei. Componentele sunt astfel concepute incat frecarea sa fie minima, iar pompa de ulei este complet variabila.Rulmentii hidraulici comutabili leaga motorul de cadrul inferior al puntii fata. Astfel, sunt eliminate vibratiile atat la ralanti, cat si la deplasare, ceea ce sporeste mult confortul.Transmisia fortelor este asigurata de o cutie de viteze tiptronic, care permite schimbarea rapida si lina a celor opt trepte. Un amortizor de vibratii torsionale, care intervine in functie de turatia motorului, compenseaza in mare masura vibratiile motorului, astfel incat eficienta sa fie ridicata, chiar si la turatie redusa. Ventilatia speciala permite utilizarea in off-road. Datorita pompei sale electrice, sistemul tiptronic poate selecta treapta de viteza necesara pentru repornirea motorului din fazele de rulare libera, cand motorul este oprit.Pentru conceptul de operare a modelului Q8, Audi a renuntat aproape complet la butoane si dispozitive mecanice, operarea fiind concentrata pe doua ecrane tactile de inalta rezolutie. Astfel marca transfera calitatea sa lipsita de compromisuri inclusiv in lumea digitala.Ecranul superior, cu diagonala de 10,1 inchi, este utilizat pentru a controla sistemul de infotainment si de navigatie. Ecranul inferior de 8,6 inchi ii permite soferului sa controleze sistemul de incalzire, ventilatie si aer conditionat, precum si alte functii de confort.De asemenea, aici soferul poate introduce text, in timp ce incheietura mainii i se sprijina relaxat pe levierul selectorului. Conceptul MMI touch respons permite operarea rapida si sigura a functiilor. Cand functia este selectata in urma atingerii, se simte si se aude un click de confirmare. Structura meniului este logica si intuitiva, similara unui smartphone, incluzand optiunea de a configura functii favorite si ecrane de start.La acestea se adauga functia de comanda vocala naturala, care transforma Audi Q8 intr-un partener inteligent de dialog. Sistemul proceseaza toate intrebarile si comenzile in doua moduri: in baza informatiilor memorate la bord si in baza informatiilor detaliate din cloud. Soferii isi pot formula liber comenzile. Sistemul de comanda vocala poate recunoaste, de exemplu, propozitia: "I am hungry!" (Mi-e foame!) si poate sugera ca raspuns restaurante adecvate din apropiere.MMI navigation plus include si Audi virtual cockpit. Afisajul sau de 12,3 inchi poate reda informatiile in doua moduri diferite de afisare (clasic si navigatie) . Acestea pot fi selectate cu ajutorul volanului multifunctional. Ulterior lansarii pe piata, optiunea Audi virtual cockpit plus va oferi o a treia interfata cu un design deosebit de sportiv. Display-ul head-up (o alta dotare optionala) proiecteaza informatiile importante pe parbriz, inclusiv directionarea detaliata adaptiva pe banda, in cadrul navigatiei.Sistemele de infotainment si Audi connect: networking ingenios:In dotarea standard, Audi Q8 este echipat cu MMI navigation plus, care utilizeaza noul standard LTE Advanced pentru transferul de date. Sistemul de navigatie ofera sugestii inteligente privind destinatiile in functie de calatoriile precedente. De asemenea, face uz de experienta sistemului privind traficul la anumite ore. Ruta este calculata on-line pe serverele providerului de harti si de functii de navigatie, HERE, folosind date in timp real cu privire la situatia din trafic.Serviciile online Audi connect includ aspecte predictive in procesul de navigatie. Astfel, cele doua servicii Car-to-X, pentru informatii privind indicatoarele de circulatie si privind potentiale riscuri, pot beneficia de inteligenta colectiva (engl. swarm intelligence) a flotei Audi. Pe parcursul anului, in gama dotarilor Q8 va fi adaugat serviciul de parcare on-street parking, care simplifica procedurile de cautare a locurilor de parcare, in baza informatiilor cu privire la operatiunile de parcare raportate de autovehiculele aflate in trafic si la locurile de parcare libere detectate.Cheia optionala Audi connect permite accesul digital la automobilul Q8. Astfel proprietarul plus inca patru soferi ai masinii pot incuia si descuia masina si pot porni motorul folosindu-si smartphone-ul Android. Functia standard de personalizare ii permite proprietarului sa memoreze pana la 400 de parametri preferati in profilurile individuale ale utilizatorilor, precum pozitia scaunului soferului, setarile sistemului de aer conditionat sau functiile media frecvent utilizate si destinatiile de navigatie. Alaturi de incuierea si descuierea automobilului, multe alte functii connect de la Audi Q8 pot fi operate prin intermediul smartphone-ului. Utilizand aplicatia myAudi, soferii pot, de exemplu, transfera destinatii speciale catre sistemul de navigatie, pot asculta muzica in streaming sau pot transfera calendarul smartphone-ului in MMI. In privinta conceptului de operare si a calitatii sunetului si conectivitatii, sistemul de telefonie se ridica la cele mai inalte standarde, datorita sistemelor Audi phone box si voice-over LTE. Aceeasi calitate ridicata caracterizeaza si sistemul de sunet Bang & Olufsen. Versiunea de top, cu 23 de difuzoare genereaza un sunet 3D extrem de curate, atat pentru locurile din fata, cat si pentru cele din spate. Muzica se aude exact asa cum a fost inregistrata in sala de concerte, experienta audio fiind cu adevarat extraordinara.Audi Q8 isi ajuta soferul in variate situatii si ii face viata mai usoara, atat la manevrele de parcare, in oras, cat si la drum lung, de exemplu. Audi grupeaza sistemele de asistenta in patru pachete. La pachetul Tour assist, o dotare aparte este sistemul de asistenta adaptive cruise, care ofera control longitudinal si lateral confortabil, indiferent de viteza de deplasare.Acest asistent ajuta soferul la accelerare, franare, mentinerea vitezei, pastrarea distantei si in blocajele din trafic, detectand marcajele benzii, structurile de pe marginea carosabilului, benzile laterale si vehiculele care se deplaseaza in fata.Un avantaj deosebit in trafic il prezinta adaptarea vitezei masinii la situatiile din trafic, tinand cont de limitele de viteza. In pachetul Tour este inclus si efficiency assist. Acest sistem ajusteaza automat viteza la limitarile curente, reduce viteza inainte si in viraje, precum si in giratorii. Suplimentar fata de informatiile predictive pe Audi virtual cockpit, pedala activa de acceleratie ofera si feedback fizic.Impreuna, aceste functii contribuie la eficientizarea condusului, prin utilizarea functiei de recuperare a sistemului MHEV si alegand in maniera inteligenta rularea libera sau accelerarea, in functie de ceea ce se va intampla in perioada imediat urmatoare. Si emergency assist este o dotare de siguranta inclusa in acest pachet.Aceasta functie detecteaza, in anumite limite tehnice, daca soferul este inactiv si, in astfel de cazuri, avertizeaza vizual, sonor si fizic. Daca nu inregistreaza o reactie prompta, sistemul preia controlul asupra masinii si o opreste automat pe banda curenta de rulare. Totodata activeaza masurile de siguranta ale sistemului Audi pre sense si initiaza un apel de urgenta automat, in functie de tara.In traficul urban, siguranta este optimizata de cinci sisteme. Crossing assist detecteaza activitatile riscante care se desfasoara in fata automobilului, Audi pre sense 360 grade avertizeaza cand se apropie vehicule din lateral, iar rear cross traffic assist detecteaza vehiculele care se apropie cand masina se deplaseaza incet in marsarier, de exemplu la iesirea de pe un loc de parcare perpendicular. Pachetul este completat cu functiile exit warning (avertizare la iesire) si lane change warning (avertizare la schimbarea benzii).Sistemele pachetului park plus assist, care va intra ulterior in lista de dotari a modelului, ajuta soferul la manevrarea masinii. Maneuvering assist contribuie la evitarea coliziunilor iminente, intervenind cu mici impulsuri asupra directiei si putand frana masina pana la oprire, de exemplu atunci cand detecteaza piloni in parcari. Curb warning avertizeaza la borduri si protejeaza masina de deteriorarile care ar putea interveni la jante in manevrele de parcare.Mai multe imagini provenite de la camerele video permit manevrarea cu precizie la centimetru si permit vizualizarea participantilor la trafic care se intersecteaza cu propria masina, precum si imaginea detaliata a rotilor. O functie deosebit de speciala este vederea 3D, a carei perspectiva poate fi selectata liber.Pachetul include si pilotul de parcare (de la distanta), care directioneaza SUV-ul independent pe locurile de parcare si de pe locurile de parcare, sub monitorizarea soferului.Soferul iese in prealabil din automobil si activeaza procesul folosind aplicatia myAudi pe smartphone. Pilotul (telecomandat) pentru parcare ofera un nivel similar de confort. Datorita scanerului laser, masina se poate deplasa foarte aproape de pereti si de alte obstacole, precum bicicletele dintr-un garaj. Sistemul face parte din pachetul plus assist, care combina toate cele trei pachete descrise.Cand masina este folosita pentru tractare, trailer assist ofera ajutor la directionarea automata a remorcii si a masinii la deplasarea in marsarier. Soferul trebuie doar sa seteze, foarte simplu, directia pe ecranul MMI touch. Imaginea provenita de la camera video prezinta unghiul de virare actual si unghiul dorit. Audi ofera, de asemenea, functia park assist separat.Aceasta directioneaza masina independent pe locurile de parcare paralele si perpendiculare, cu fata sau in marsarier. Soferul trebuie doar sa accelereze, sa selecteze treapta si sa franeze. Night vision assist amelioreaza situatiile in care vizibilitatea este proasta pe timp de noapte, marcand persoanele si animalele mai mari detectate, cu galben pe Audi virtual cockpit.In spatele tuturor acestor functii, se afla o componenta tehnica foarte avansata a marcii Audi: unitatea centrala de comanda a sistemelor de asistenta a soferului, o dotare standard pentru Q8. aceasta calculeaza in permanenta structura curenta a zonei din jurul masinii. Datele necesare sunt obtinute, in functie de optiunile alese, de la pana la cinci sisteme radar, cinci camere video, 12 senzori cu ultrasunete, plus scanerul laser. Sistemul utilizeaza aceste date pentru a calcula semnalele necesare pentru functionarea optima a sistemelor de asistenta, cu scopul final de a ajuta soferul cat mai bine posibil.