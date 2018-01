Vezi cum arata noul G de la Mercedes-Benz, cand va fi lansat si cat costa in Romania

Reinventarea unei legende

Noul G va fi lansat oficial pe piata in luna iunie 2018, preturile in Romania incepand de la 107.451 euro (TVA inclus) , ramanand astfel la un nivel similar cu versiunea precedenta.

Off-road: legenda se auto-depaseste

Cateva repere tehnice:

capacitate de urcare de pana la 100%, pe suprafete adecvate;

garda la sol dintre axe atinge acum 241 milimetri, cu 6 milimetri mai mult decat anterior; adancimea maxima la deplasarea prin vad este mai mare cu 10 centimetri, fiind acum de 70 centimetri;

unghi inclinare laterala de 35 grade, cu 7 grade mai mult decat in cazul predecesorului;

unghi degajare de 30 grade, unghi atac de 31 grade, cu 1 grade mai mult fata de generatia anterioara;

unghiul de rampa este acum de 26 grade, cu 1 grade mai mare decat anterior;

", a declarat, intr-un comunicat de presa Dezvoltarea noului model a adus cu sine o suita de provocari pentru echipa Mercedes-Benz.", a explicat".Specificatia include o suita de dotari noi, precum farurile fata LED, sistemele de asistenta la conducere, interiorul exclusivist si ultra-rafinat, cu scaune din piele, cat si noua suspensie.Pentru cei mai exigenti clienti, Mercedes-Benz pune la dispozitie dotari optionale precum pachetul Exclusive Interior Plus, cu elemente ornamentale din piele pe panourile portierelor, pentru un plus de rafinament si exclusivitate.Scopul principal al dezvoltarii noii generatii a fost redefinirea calitatii manevrabilitatii autoturismului, atat on-road, cat si off-road.Obiectivul a fost indeplinit:, devenind totodata semnificativ mai agil, dinamic si confortabil in conditii on-road, fata de modelul precedent.G-ul ramane astfel un adevarat G - datorita sasiului sau standard tip "scara", celor trei diferentiale 100% blocabile si reducerii rapoartelor transmisiei in modulul LOW RANGE, ideal pentru conditii off-road.Noua suspensie este rezultatul colaborarii dintre Mercedes-Benz G GmbH si Mercedes-AMG GmbH. Rezultatul este oIn timpul etapelor de dezvoltare a modelului, inginerii au acordat atentie fiecarui milimetru, deoarece performanta off-road este adesea sinonima cu o garda maxima la sol.Modul in care lucreaza puntile contribuie decisiv la acest lucru, iar, in plus, un brat de rigidizare suplimentar este montat in compartimentul motor.Componentele puntii fata cu dubla articulatie sunt fixate direct pe sasiul tip "scara" fara un subcadru. Punctele de prindere la nivelul articulatiei inferioare sunt pozitionate cat mai sus cu putinta, asigurand astfel o manevrabilitate foarte buna in conditii off-road.In mod specific pentru Clasa G, noua punte fata a fost proiectata atat de robust incat performantele si capacitatile off-road ale predecesorului sau sunt egalate si, in anumite cazuri, imbunatatite.Echipat mai mult decat adecvat si cu o garda la sol de 270mm la nivelul puntii fata, Clasa G abunda in potential pentru off-road.Suspensia independenta a permis imbunatatirea rigiditatii partii frontale a caroseriei. Bara fixa transversala, cunoscuta sub termenul de pod de suspensie, conecteaza capetele superioare ale amortizoarelor si automat imbunatateste rigiditatea torsionala a sasiului tip "scara".In spate, spre deosebire de modelul predecesor, noua punte rigida este controlata prin intermediul celor patru brate longitudinale situate pe fiecare parte a autovehicului si bara Panhard.Astfel, rularea pe conditii de drum este chiar mai confortabila. Pe terenuri accidentate, cursa suspensia are o cursa de 82mm la presare prin soc si 142mm la descarcare, la care se adauga garda la sol de 241mm la nivelul puntii spate, imbunatatind siguranta la rulare chiar si in conditii extreme.Clasa G este modelul de varf in materie de vehicule off-road de lux. Nu doar ca acesta este autoturismul de serie cu cel mai lung palmares de productie in serie din istoria Mercedes-Benz, dar si stramosul tuturor SUV-urilor care poarta steaua Mercedes-Benz - mostenirea fiind totodata motivul pentru care toate modelele off-road ale Mercedes-Benz au litera G inclusa in denumire.