Volvo anunta ca unele motoare ar putea depasi nivelul emisiilor

Compania, care produce camioane, autobuze si echipamente de constructii, a informat ca o mare parte din motoarele potential afectate au fost vandute in Europa si America de Nord, cele mai mare piete ale sale, iar costurile estimate ale reparatiilor ar putea fi "substantiale", transmite Reuters.Marti dimineata, actiunile Volvo au scazut cu 6%, la 133,60 coroane suedeze, fiind cel mai semnificativ declin in cadrul indicelui principal al Bursei de la Stockholm.Volvo, care anul trecut a vandut 143.373 de camioane in Europa si America de Nord, a anuntat ca informeaza autoritatile de pe diverse piete in legatura cu depasirea emisiilor.Un purtator de cuvant al companiei suedeze a precizat ca au fost informate autoritatile din Europa si America de Nord, unde reglementarile privind emisiile sunt mai stricte dar inca nu exista niciun fel de planuri privind rechemarea vehiculelor.Dupa ce Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, autoritatile au ordonat efectuarea de teste de emisii la toate modelele de autovehicule aflate in prezent in circulatie.