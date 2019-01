Volvo recheama in service 200.000 de masini. Iata care sunt modelele cu probleme

Purtatorul de cuvant de la Volvo, Annika Bjerstaf, a declarat ca din cauza acestor crapaturi este posibil ca, in timp, combustibilul sa ajunga in compartimentul motorului dar a subliniat ca pana acum nu au fost semnalate pagube sau accidente din cauza acestei defectiuni.Annika Bjerstaf a informat ca rechemarea afecteaza modeleleprecum si versiunile lor Cross Country. De asemenea, sunt implicate modeleleconstruite in 2015 si 2016.Volvo este ultimul constructor auto care initiaza o actiune de rechemare la service dupa ce General Motors a retras de pe piata un milion de camioane si SUV-uri in SUA din cauza unor probleme la sistemul de directie asistata iar Ford a anuntat ca va rechema la service aproximativ doua milioane de autovehicule din cauza riscului de incendiu prezentat de unele componente ale centurii de siguranta.Preluat de grupul chinez Geely in anul 2010, constructorul auto suedez Volvo Cars a stabilit recorduri de vanzari timp de patru ani la rand.