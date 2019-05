Alianta europeana de 6 miliarde de euro in domeniul bateriilor pentru automobile electrice

"Aceasta alianta este de importanta strategica pentru Europa. Ea face ca Europa sa ramana competitiva in raport cu SUA si China", a declarat Bruno Le Maire intr-o conferinta de presa."In acest proiect vor fi investite 5 pana la 6 miliarde de euro", din care o subventie publica de pana la 1,2 miliarde euro, pentru care Comisia Europeana si-a dat acordul de principiu, a dezvaluit Bruno Le Maire."Obiectivul nostru nu este doar de a acoperi cererea industriei auto din Europa. Vrem sa exportam la nivel european, sa dovedim ca bateriile cu eticheta 'made in Europe' sunt o garantie a calitatii", a declarat la randul sau Peter Altmaier.Germania, cea mai mare economie europeana vrea sa isi protejeze producatorii auto, in contextul in care industria auto mondiala se pregateste sa inceteze sa mai produca motoare pe combustie interna.In prezent, segmentul productiei de baterii pentru autovehiculele electrice este dominat de firma japoneza Panasonic Corp, alaturi de producatorii sud-coreeni Samsung SDI Co si LG Chem si firma chineza Contemporary Amperex Technology Co (CATL).Comisia Europeana a lansat in anul 2017 propria sa alianta in domeniu, European Battery Alliance (EBA), in ideea de a sprijini dezvoltarea productiei europene de baterii pentru autovehiculele electrice. Pana acum, firma suedeza Northvolt este singurul producator european serios in acest domeniu.