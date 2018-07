Audi a dezvaluit primul sau model electric, prototipul e-tron

SUV-ul de lux ofera, de asemenea, o experienta digitala inedita, atat in ceea ce priveste functionarea, precum si afisajul ecranului.Este primul automobil din seria masinilor de volum mare echipat cu oglinzi exterioare virtuale.In sala Royal Danish Playhouse din Copenhaga, marca cu patru inele prezinta pentru prima data interiorul prototipuluiAdesea, actorii si alti artisti sunt cei care apar in fata unei audiente formate din pana la 650 de persoane, insa luminile reflectoarelor sunt acum indreptate asupra SUV-ului premium pur electric.Inca acoperit la exterior cu camuflajul specific modelelor e-tron, prototipul Audi e-tron prezinta publicului interiorul versatil: cu lejeritatea unui dansator de balet, inteligenta unui actor si performanta unui solist de opera.Asemeni unei sali de concerte, si SUV-ul Audi electric ofera experiente sonore pure, rasfatandu-si soferul si pasagerii, la alegere, cu optiunea3D a sistemului de sunet Bang & Olufsen Premium.Sistemul reproduce muzica exact asa cum a fost inregistrata in sala de concerte, fara efecte speciale. Totul este posibil datorita celor 16 difuzoare si a amplificatorului cu o putere de 705 wati.Scena din interiorul prototipului Audi e-tron deseneaza un arc mare, asa-numitul wraparound.Acesta imbraca panoul de instrumente cu linii orizontale pronuntate, pana la panourile sculpturale ale portierelor, integrand armonios calota care acopera afisajul Audi virtual cockpit (dotare standard), al carui display usor pare ca pluteste in aer, precum si afisajele oglinzilor exterioare virtuale, disponibile ca dotare optionala.Acest tip de oglinda, utilizat pentru Audi e-tron, echipeaza, de asemenea, pentru prima data, un automobil fabricat in serie de volum mare, aducand digitalizarea automobilului la un cu totul alt nivel.Oglinzile exterioare virtuale ofera o experienta inedita din punct de vedere tehnic, plus numeroase avantaje practice, in ceea ce priveste confortul si siguranta.Suportul aplatizat al oglinzilor incorporeaza o camera video mica, ale carei imagini sunt procesate digital si sunt redate la interior, pe ecranele OLED de 7 inchi cu contrast inalt. Soferul poate ajusta diferite setari, folosind functia tactila a ecranelor.Detaliile imaginii pot fi mutate, pentru a afisa aria dorita. Utilizatorul poate, de asemenea, mari sau micsora imaginea.Din sistemul MMI, soferul poate selecta unul dintre cele trei moduri de afisare pentru diferite situatii: deplasarea pe autostrada, viraje si parcare.La interior, consola centrala, asezata pe peretii laterali deschisi, atrage in mod deosebit atentia. Cotiera cu levierul pentru schimbarea treptelor pare ca pluteste deasupra consolei. Designul aerisit si performantele ridicate se contopesc armonios.Intreaga zona rezervata soferului este orientata, in mod evident, spre confortul acestuia.dispune de materiale, culori si insertii sofisticate si asortate pentru tapiterie, specifice fiecarei linii de echipare.SUV-ul electric se ridica la cele mai inalte standarde de calitate in ceea ce priveste fabricarea si materialele, indiferent ca este vorba de pielea rafinata Valcona, detaliile din aluminiu dark brushed sau de finisajele sportive.Cusaturile decorative de pe scaune deseneaza un model care aminteste de o placa de circuit imprimat.Optional, cusaturile contrastante si bordurile portocalii se remarca cu eleganta, fiind inspirate de sistemele electrice de inalta tensiune.Pachetul optional de decor si de iluminare ambientala (contour) ilumineaza suprafetele cu subtilitate si redeseneaza cu precizie liniile designului interior.Emblema e-tron de pe panoul de instrumente va avea fundalul iluminat.Avand ampatamentul mare, de 2.928 milimetri, Audi e-tron ofera spatiu amplu pentru cinci pasageri, inclusiv bagajele acestora. Lungimea interiorului, spatiul de la nivelul capului pe locurile din fata si din spate, precum si spatiul de la nivelul genunchilor pe al doilea rand de locuri se inscriu in topul valorilor oferite in segmentul SUV-urilor premium.In spate, platforma joasa creeaza un plus de spatiu, inlocuind tunelul central obisnuit, de la modelele conventionale.Imbinand interiorul confortabil si sofisticat cu propulsia electrica, prototipul Audi e-tron creeaza senzatii inedite in universul auto.Cand vine vorba decondusul in oras, interiorul acestui automobil radiaza un sentiment de calm perfect. Singurul zgomot care se aude provine de la anvelope si de la zumzetul discret al motoarelor electrice.Confortul acustic reprezinta unul dintre punctele forte ale tuturor modelelor Audi.Prototipul Audi e-tron ridica stacheta si mai sus, confortul pe care il ofera la drum lung fiind cu adevarat iesit din comun. Caroseria a fost finisata cu o izolatie fonica speciala, aplicata in toate zonele care ar putea genera zgomot.Zgomotul curentilor de aer care, de regula, domina acustic interiorul automobilelor la viteze incepand de la 85 km/h, aproape ca nu poate fi auzit de pasageri.Astfel, acestia pot purta discutii pe un ton confortabil, chiar si la viteze ridicate de deplasare.