Bugatti se gandeste sa lanseze un model electric care sa coste mai putin de un milion de euro

Acest al doilea model ar urma sa fie un vehicul electric - fie un grand tourer, fie un crossover - care sa aiba patru locuri si care ar urma sa coste undeva intre 500.000 si un milion de euro.Bugatti poarta in prezent discutii cu firma mama Volkswagen AG cu privire la aceasta investitie, a declarat directorul general de la Bugatti, Stephan Winkelmann."Industria auto trece printr-o transformare radicala si vrem sa vedem care sunt oportunitatile pentru a dezvolta brandul Bugatti in viitor", a spus Winkelmann, care a recunoscut insa ca trebuie sa lupte din greu pentru a obtine fonduri pentru un astfel de proiect de nisa.Acest plan arata ca si constructorii care nu au legatura cu realitatile de zi cu zi ale transportului se confrunta cu sfarsitul erei motoarelor cu combustie interna. Pentru Bugatti este mai putin vorba de emisii poluante si mai mult despre progres si inovatie.Stephan Winkelmann, care anterior a condus marca Lamborghini, o alta divizie din cadrul Volkswagen, incearca sa faca din Bugatti o companie care sa poata supravietui si in afara grupului auto german. In prezent, automobilele de elita produse de Bugatti ofera oportunitati limitate pentru piese si tehnologie comuna cu alte automobile din grupul Volkswagen. Din cauza costurilor mari de dezvoltare si a volumelor mici de productie, Veyron, primul model produs de Bugatti dupa ce a trecut sub controlul Volkswagen, a fost considerat unul din modelele cu cele mai mari pierderi din istoria industriei auto.Winkelmann a subliniat ca in prezent Bugatti are "castiguri decente", insa marca trebuie sa isi dovedeasca viabilitatea din punct de vedere al business-ului si nu doar pentru performantele sale tehnologice. Dupa ce la inceputul acestui an un automobil Chiron a atins o viteza de peste 300 de mile pe ora (480 km/h), directorul general spune ca producatorul auto nu mai este interesat de astfel de performante si in schimb vrea sa isi creasca atractivitatea ca marca de lux.Bugatti a decis ca modelul Chiron va fi produs in doar 500 de exemplare, iar in prezent constructorul francez de nisa realizeaza aproximativ 100 de vehicule pe an. Adaugarea unui model mai ieftin ar insemna ca productia va creste semnificativ pana la 600 de vehicule pe an, a estimat Winkelmann, cel care este responsabil pentru decizia Lamborghini de a produce modelul SUV Urus.Directorul general de la Volkswagen, Herbert Diess, vrea ca marcile premium din portofoliul grupului sa genereze profituri mai mari si are un plan ce vizeaza regruparea Bugatti, Bentley si Lamborghini intr-o divizie de automobile super-premium, care ar urma sa fie condusa de Porsche."Daca ne uitam la aceasta combinatie de marci, cred ca va fi ceva unic in industria auto", a adaugat Winkelmann.Constructorul auto italian Ferrari NV, a carui valoare s-a triplat de la oferta sa publica initiala, a devenit un exemplu de succes al potentialului pe care il are o marca de automobile premium. In schimb, rivalul Aston Martin are dificultati in a urma strategia celor de la Ferrari.