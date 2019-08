Cum arata cele 130 de autobuze hibrid care vor circula in Bucuresti din 2020

"Achizitia celor 130 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid deschide un nou capitol al mobilitatii urbane in Bucuresti", se arata intr-un comunicat al producatorului.Citaro Hybrid, un vehicul polivalent, rentabil si ecologic, a fost dezvoltat special pentru nevoile transportului public din aglomeratiile urbane, fiind combinatia perfecta intre rentabilitate si sustenabilitate."75% dintre emisiile de carbon sunt produse la nivelul aglomeratiilor urbane. Salutam asadar decizia administratiilor din Romania de a actiona cu privire la acest aspect si de a integra vehicule sustenabile in reteaua de transport in comun. Ne bucuram ca, prin cele 130 de autobuze, putem contribui la protejarea mediului incojurator, punand bazele unui nou tip de mobilitate in Romania. Citaro Hybrid este, cu siguranta, o investitie sigura pe termen lung pentru operatorii de transport", a declarat Valeriu Zaharia, Managing Director Truck & Bus Mercedes-Benz Romania.Prin solutia tehnica de ultima generatie, autobuzul urban Mercedes-Benz Citaro Hybrid inglobeaza avantajele unui autovehicul ecologic cu fiabilitatea si performantele unui autovehicul cu propulsie conventionala.Performantele motorului diesel sunt completate de interventia motorului electric (solutia compact hibrid), pentru o eficienta maxima a tractiunii si reducerea emisiilor. Motorulelectric de 14 kW, amplasat intre motorul cu ardere interna si cutia de viteze automata, genereaza energie mecanica suplimentara si o recupereaza pe cea pierduta prin franare sau decelerare, ajutand la reducerea considerabila a consumului de combustibil.Astfel, tehnologia hibrid a autobuzelor Mercedes-Benz asigura, pe langa un nivel redus de emisii in zonele urbane, un consum redus de combustibil si implicit si costuri reduse de operare."Datorita solutiei tehnice compact hibrid ce nu necesita cheltuieli suplimentare de mentenanta comparativ cu varianta deja consacrata - diesel, Mercedes-Benz Citaro Hybrid ofera, pe langa reducerea consumului de combustibil si implicit a emisiilor poluante, o eficienta economica sporita pe intreaga durata de viata a autobuzului", a declarat Bogdan Aldea, Sales and Marketing Manager Buses in cadrul Mercedes-Benz Romania.Mercedes-Benz Citaro Hybrid a fost desemnat Autobuzul Anului 2019 in cadrul IAA, de catre un juriu format din 21 de jurnalisti internationali, specializati in transportul de pasageri. Varianta hibrida le ofera pasagerilor confortul apreciat al modelului deja consacrat, Citaro, care, cu mai mult de 50.000 de vehicule fabricate, devine coloana vertebrala a transportului public din Europa.Astfel, autobuzele Citaro Hybrid, care circula deja in orase europene precum Stuttgart, Cracovia, Essen, vor fi prezente si pe strazile din Bucuresti incepand cu anul viitor."Pentru autobuzele ce urmeaza sa fie livrate in Romania, standardul de siguranta este prioritar", se mai arata in document.Astfel, Citaro Hybrid este echipat, in versiunea de baza, cu sisteme precum ABS, ASR si ESP. De asemenea, conditiile de lucru ale soferului sunt cu mult imbunatatite datorita repozitionarii postului de conducere si a amplasarii optimizate a elementelor de comanda.Mercedes-Benz Citaro Hybrid pastreaza standardele deja consacrate stabilite de Citaro si le ofera pasagerilor siguranta si confortul asteptat: interior cu un spatiu generos, sisteme de climatizare performante, scaune si bare de sustinere optimizate ergonomic, locuri speciale destinate persoanelor cu dizabilitati, cat si indicator interior vizual cu tehnologie LED.Mai mult, autobuzele Mercedes-Benz Citaro Hybrid livrate Primariei Capitalei vor beneficia de o garantie tip Full Warranty, de 8 ani si 480.000 de km.