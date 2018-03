Masinile electrice vor putea fi incarcate in reteaua e-charge din Romania doar pe baza de abonament. Vezi cat costa!

Potrivit sursei citate, posesorii de masini electrice vor avea la dispozitie un sistem de tarifare al serviciului de incarcare, impartit pe trei categorii.Astfel, abonamentul de baza se numeste Start, are tarif zero, dar separat costuri de incarcare la statie cuprinse intre 7,4 bani/minut - pentru vehicule care se alimenteaza cu o putere de pana la 4kW, si 1,6 lei/minut - pentru cele cu o putere mai mare de 22 kW.De asemenea, pentru abonamentul Entry se va plati un tarif de 99 de lei pe luna, cu o durata contractuala minima de 12 luni, si se adreseaza celor care folosesc, in mod regulat, reteaua e-charge apeland atat la solutii de incarcare normala, cat si rapida.Suplimentar fata de abonamentul lunar, posesorii de masini electrice vor trebui sa achite incarcarea efectiva ce variaza intre 3,9 bani/minut si 88,8 bani/minut.Pe de alta parte, abonamentului Fast costa 220 lei/luna, pe o durata contractuala de minimum un an, fiind destinat celor care folosesc intens reteaua Renovatio e-charge si pentru care timpii redusi oferiti de solutiile de incarcare rapida sunt foarte importanti.In acest caz, tarifele de incarcare sunt cele mai reduse si sunt cuprinse intre 1,8 bani/minut si 40,1 bani/minut, in functie de puterea de incarcare a vehiculului.Toate tarifele valabile pentru abonamentele lunare nu includ taxa de 249 de lei (cu TVA), in vederea activarii cardului Renovatio e-charge, iar fiecare card va fi atribuit unui singur vehicul electric si este netransmisibil.Reprezentantii retelei e-charge mentioneaza ca pentru toate tipurile de abonament este necesara incheierea unui contract. In cazul abonamentului Start, plata cu cardul bancar va putea fi realizata incepand cu a doua jumatate a anului 2018.Renovatio e-charge este prima retea bazata pe solutii de incarcare rapida dedicate tuturor utilizatorilor de vehicule electrice din Romania.Reteaua va avea cel putin 50 de puncte de incarcare Fast Charge, asigurand in acest fel mobilitate electrica in marile orase si de-a lungul coridoarelor pan-europene ce traverseaza Romania.Conform statisticii Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), la nivelul anului 2017, in Romania, au fost comercializate 2.811 de autoturisme ecologice noi (electrice + hibride), in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, iar ponderea acestora in totalul vanzarilor a atins 2,2%. In marja de crestere raportata, 514 au fost autoturisme electrice 100% (crestere de 207,8% fata de 2016), iar 2.297 unitati hibride (+126,1%).Totodata, in prima luna din acest an, numarul autoturismelor "verzi" (hibride, respectiv electrice 100%) noi vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in crestere cu 70,8% in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior.Din acest total, 79 sunt autoturisme electrice 100% (crestere de 6,5 ori fata de ianuarie 2017), iar 114 unitati sunt hibride (+12,9%). In prima luna a acestui an, ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor la nivel national a fost de 2,7%.Datele APIA indica faptul ca, la 30 ianuarie 2018, in Europa, in topul tarilor in care ponderea autoturismelor electrice 100% in total vanzari este semnificativa, conducea detasat Norvegia, cu 39,3%. La distanta mare se situa Regatul Unit al Marii Britanii, cu 1,9% pondere, Franta (1,7%), Germania (1,6%), Spania (1,1%) si Italia (0,2%).