Cum va arata industria auto in viitor? Jumatate din masini vor fi electrice, iar o treime din trafic va fi ride sharing

Conform cercetarii data miercuri publicitatii, in urmatorii 12 ani, peste, iar numarul de kilometri parcursi de fiecare automobilist ar putea creste, in Europa, cu 23%, in SUA cu 24% si in China cu 183%.Specialistii PwC sunt de parere ca, in urma dezvoltarii conceptului de 'sharing', parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane de autovehicule la 200 de milioane, iar cel al SUA de la 270 de milioane de unitati la 212 milioane.Pe de alta parte, in China este prognozata o marire a parcului auto, de la 180 de milioane de autoturisme, in prezent, la 280 de milioane, pana in 2030.Pe segmentul masinilor electrice si autonome, in scenariul PwC se precizeaza ca, pana in 2030, un procentaj de 55% din totalul de masini noi ar putea fi electrice, in timp ce motoarele conventionale, cu combustie interna, vor iesi, incet-incet, de pe piata."Aceste evolutii ale pietei auto sunt prevazute sa se petreaca, in mare parte, in paralel in Europa si Statele Unite. In China, pe de alta parte, adoptarea mobilitatii autonome si a celei in regim 'ride share' se va petrece mult mai rapid, comparat cu tarile din Vest. Acest lucru ar putea face din China principala tara pentru transformarea industriei auto", se arata in studiul de specialitate.O tendinta de viitor in ceea ce priveste piata auto, pe langa 'autoturismele electrice', 'condusul autonom' si 'ride-sharing' este 'conectivitatea'.Un alt studiu efectuat de PwC, Autofacts, releva ca, pana in 2030, numarul inmatricularilor de vehicule noi va creste, la nivel mondial, cu 33%. In acest context, estimarile arata o majorare anuala cu o treime a inmatricularilor de masini noi in Europa, care va aduce un surplus de peste 24 de milioane de unitati pe strazi pana in 2030.In acelasi timp, pentru SUA se prevede o crestere de 20% a vanzarilor de masini noi (aproximativ 22 de milioane), iar in cazul Chinei se asteapta un salt de 35%, pana la 35 de milioane de unitati comercializate pana in 2030.Un alt studiu al diviziei de consultanta a PwC, "Strategy&", prognozeaza ca profiturile jucatorilor conventionali, raportate la piata globala a industriei, ar putea sa scada de la 85%, cat sunt in prezent, la aproape 50% pana in 2030.PwC cuprinde o retea de firme prezenta in 158 de tari, pentru care lucreaza peste 236.000 de specialisti in audit, consultanta fiscala si consultanta pentru afaceri.