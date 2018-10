De ce se teme Germania de noile masuri propuse de UE impotriva poluarii

Industria auto germana, unde lucreaza aproximativ 800.000 de angajati, este afectata de reactia negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat in alte tari investitiile in vehiculele electrice."Este mai mult decat regretabil ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu au gasit puterea de a ajunge la un echilibru intre protejarea locurilor de munca si protectia mediului inconjurator. Securitatea locurilor de munca este minimalizata si Germania - o putere industriala - este afectata de noile reglementari", a afirmat Bernard Mattes, presedintele VDA, organism care-i reprezinta pe producatorii auto, printre care Volkswagen, BMW Daimler.Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sa gaseasca metode de a reduce poluarea.Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea climei.Obiectivul convenit marti este mai ambitios decat cel propus de Comisia Europeana la finele anului 2017, respectiv o scadere cu 30% a emisiilor de CO2 pana in 2030, dar mai modest decat scaderea de 40% votata la inceputul lunii octombrie de Parlamentul European.Cu toate acestea, mai multe ONG-uri s-au aratat dezamagite de obiectivele modeste convenite de statele UE, mai ales dupa publicarea unui raport al expertilor ONU, care cer o transformare fara precedent pentru a putea tine sub control incalzirea climei.