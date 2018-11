Directorul Volkswagen spune ca grupul este capabil sa produca 50 de milioane de autovehicule electrice

In anul 2017, intregul grup Volkswagen a vandut la nivel mondial un numar de aproximativ 10,7 milioane autovehicule, ceea ce i-a permis sa ocupe titlul de cel mai mare producator auto din lume, transmite Reuters.Herbert Diess a precizat pentru Automobilwoche ca platforma de vehicule electrice a fost "programata" pentru 50 de milioane de unitati, adaugand ca si achizitiile de baterii au fost pregatite pentru acest numar."Am cumparat baterii pentru 50 de milioane de vehicule", a subliniat Herbert Diess. Acesta a mai spus ca producatorul german poate realizate importante economii de scara si in consecinta va oferi vehicule electrice mai ieftine decat constructorul american Tesla.Un purtator de cuvant de la VW a subliniat ca numarul mentionat de Herbert Diess se refera la obiectivul teoretic de termen lung pentru platforma de vehicule electrice MEB a constructorului german. Actuala platforma de vehicule a grupului Volkswagen, denumita MQB, a generat vanzari de 50 milioane de vehicule, in principal vehicule cu motoare cu combustie interna, raspandite pe mai multi ani de vanzari si in randul a mai multe marci, a precizat purtatorul de cuvant. Volkswagen a alocat 50 miliarde de euro pentru achizitionarea de baterii a reiterat purtatorul de cuvant.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.