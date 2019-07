Doua marsuri, un singur scop: aer curat pentru Bucuresti

Evenimentul a demarat in parcarea Bibliotecii Nationale a Romaniei, iar marile bulevarde din centrul Capitalei au fost impanzite de masini electrice, dar si de sutele de participanti pe trotinete si biciclete, care au dat un mesaj puternic pentru aer curat in orase.Participantii au testat automobilele nepoluante sau mai putin poluante: electrice, hybrid si CNG, iar multi dintre ei le-au condus si prin oras, in cadrul marsului, impresiile celor care le-au condus au fost de tipul "".Fiind o campanie de informare si constientizare, multi participanti au cerut lamuriri despre mai multe aspect legate de masinile eletrice: costul acestora, numarul statiilor de incarcare, pretul s.a.m.d., prezent la eveniment, a vorbit despre importanta acestor initiative: "Enel X Romania a sustinut acest eveniment pentru ca noi credem ca revolutia masinilor electrice vine mai repede decat ne asteptam in urma cu cativa ani. Avem cel mai mare plan de dezvoltare de infrastructura pentru mobilitatea electrica din tara, pentru ca ne asteptam ca numarul vehiculelor electrice sa continue sa creasca sustinut, astfel incat este important ca viitorii utilizatori sa aiba la dispozitie si infrastructura de incarcare. De aceea vom instala circa 2.500 de puncte in toate regiunile Romaniei, in urmatorii cinci ani."a spus, la randul sau, ca autoritatile locale sunt stimulate sa contribuie la infrastructura necesara transportului cu masini electrice, prin proiectele derulate de AFM."Pentru statii de reincarcare in municipii reseditta de judet, sesiunea de depunere de proiecte a fost prelungita succesiv pana in octombrie 2019. Pana acum au depus dosare 25 de municipalitati solicitand aproximativ 190 de statii cu vreo 470 puncte de reincarcare echivalent. (...) Mai sunt 16 municipalitati eligibile, inclusiv Bucuresti, pe care le asteptam sa depuna cereri de finantare. Bugetul total este 92 milioane lei - aprox. 20 mil euro. "La eveniment a participat si, care a declarat ca, printre initiativele pe care le-a sustinut in cadrul Consiliului General, se numara si instalarea a 30 de statii de incarcarea pentru masini electrice in parcarile publice si "acordarea de vouchere in valoare de 10.000 de lei pentru cei care doresc sa monteze statii de incarcare si, mai mult, obligativitatea tuturor institutiilor publice locale, lanturilor de magazine, cladirilor de birouri, ansamblurilor rezidentiale sa-si instaleze statii de incarcare pentru masinile electrice. "Vanzarile de masini electrice cresc in ritm accelerat. De exemplu, reprezentantii Nissan, prezenti la eveniment, spun caa depasit vanzarile de EV in Europa, in fiecare dintre 12 luni ale lui 2018, cu o unitate vanduta la fiecare 10 minute pe batranul continent.La acest aspect contribuie si sprijinul venit din partea autoritatilor. In acest sens, directorul general al Directiei Proiecte al AFM, Andrei Iorgulescu a anuntat si faptul ca AFM a alocat inca 15 milioane de lei, incepand de luni, 15 iulie, ora 10, pentru inscrierea persoanelor fizice in cadrul(...)."In total, in 2019, au fost solicitate de catre persoane fizice si juridice, aproximativ 1.000 de autovehicule electrice si suntem de abia la jumatatea programului."Marsul masinilor eco a fost completat de, un mars al bicicletelor si trotinetelor, deschis de antrenorul lotului olimpic al Romaniei la ciclism, Viorel Grosu, alaturi de Adi Marcu campionul de juniori la ciclism, dar si de Flavius Enescu, campionul de la ciclism copii, care are 8 ani.Reprezentantul Autoklass, firma prezenta pe piata romaneasca din 2016, ne declara ca vehiculele electrice pe doua roti au tot mai multa cautare. Pentru ca sunt mai ieftine si mai practice, pentru ca-s nepoluante si nu se platesc taxe pentru ele., a ales si ea sa pedaleze in mars. "Dupa ce am parcurs azi 12,6 km, mi-am promis ca voi pedala zilnic de acum inainte. Am fost foarte placut impresionata astazi de modul in care organizatorii acestui event au reusit sa aduca oameni deosebiti la "pedalat", oameni care sunt proactivi in societatea romanesca si isi doresc sa traim cu totii intr-un mediu curat, nepoluat si ca transportul antrenativ, cu siguranta reprezinta viitorul. Cred in masinile electrice si cu siguranta imi voi lua si eu, dar voi si pedala"., cea care ne reprezinta in Cupa Mondiala, a vorbit despre exemplul Frantei in domeniul transportului: " In Franta exista vignietele: sunt 6 categorii, prima fiind pentru cea mai eco, masinile electrice, si ultima fiind pentru masinile diesel din anii 1997-2000. In anumite orase, in functie de gradul de poluare, se stabileste ce categorii de masini au voie sau nu in oras. Mai pot sa dau exemplul Londrei."au impartit aceleasi masini in mars si s-au declarat foarte incantati. "Cred ca in viitor imi voi cumpara una", a spus Benny la finalul marsului.Nu in ultimul rand, participantii i-au urat in cor succes Simonei Halep!Un impresionant IVECO STRALIS de 460 CP, BMWi3 de la BRC Leasing, Automobile Bavariasi EV Connect, Nissan-ul Leaf, Zoe si Kangoo de la Renault, flota de electrice ENEL X, spectaculosul Jaguar I-PACE de 400 CP, impreuna cu Mitsubitshi, Hyundai Ioniq de la Tiriac Auto, Autoklass cu simpaticele SMART-uri electrice, scutere si biciclete electrice, e-Golf de la Porsche Bucuresti Nord, Smart Trent cu Smart-urile electrice rent-a-car, Beatle VW prezentat de AVER, biciclete de la I'Velo, trotinete electrice de la Hervis, WeAreElectric si Lime. 