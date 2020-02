Dupa un exit de succes, fondatorii Clever lanseaza un nou serviciu de car sharing in Bucuresti

In plus, fiecare automobil din flota CityLink are disponibil un scaun auto pentru copii, de tip inaltator.Pretul incepe de la 0.6 lei/minut plus 0.8 lei/km (in functie de tipul automobilului), cu un maxim zilnic de 140 de lei.In plus, prin intermediu optiunii "Park & Keep", CityLink permite si rezervari de lunga durata, pana la mai multe zile consecutiv, in functie de nevoile utilizatorului.Si pentru ca parcarea este unul dintre factorii de stres cel mai des mentionat de catre soferii din Capitala, toti utilizatorii automobilelor CityLink beneficiaza de parcare gratuita in toate parcarile din Bucuresti administrate de municipalitate, indiferent de timpul de stationare."Orasele inteligente au nevoie de mobilitate inteligenta, iar serviciile de tip car sharing contribuie la eliminarea barierelor esentiale din traficul Capitalei si al intregii tari - dependenta de disponibilitatea altui sofer. In plus, prin utilizarea unor masini hybrid contribuim activ si la reducerea poluarii", declara Igor Grosu, CEO CityLink."Viziunea Neogen Capital este sa sprijine proiecte cu perspective de crestere rapida si cu potential de revolutie digitala. Nu suntem straini de zona de mobilitate urbana, am facut deja un exit de succes cu Clever si avem un portofoliu extins de investitii, printre care BestJobs, Vivre, Casta, Frisbo sau Sailo", adauga Calin Fusu, CEO Neogen Capital.Serviciul CityLink este accesibil printr-o aplicatie mobila dedicata, atat pentru utilizatorii de smarphone Android, cat si pentru utilizatorii cu terminale IOS. Plata are loc automat, exclusiv prin intermediul aplicatiei mobile. Lista integrala a tarifelor de utilizare a serviciului CityLink este disponibila aici CityLink este o platforma de mobilitate urbana inteligenta, dezvoltata de o echipa de antreprenori locali cu experienta demonstrata in aria aplicatiilor si a serviciilor smart, menite sa aduca un plus de confort si eficienta in viata romanilor.