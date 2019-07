e-car sharing, in Bucuresti: 50 de masini electrice se afla la dispozitia soferilor incepand de azi

Noul serviciu de e-car sharing oferit de SPARK pune la dispozitie o flota formata exclusiv din autoturisme electrice, care pot fi inchiriate direct din aplicatie.SPARK, un startup lituanian prezent si in Bulgaria, ofera inchirierea de masini electrice intr-un mod mai accesibil si convenabil.Unul dintre avantajele-cheie ale SPARK este ca nu trebuie sa depuneti garantie, nu trebuie sa semnati acte de predare si puteti inchiria si elibera masina foarte usor si rapid de pe telefonul mobil."Incepem astazi cu 50 de vehicule, care vor fi integrate treptat in aplicatia mobila SPARK. Oferim clientilor nostri modelul de top Nissan Leaf 40, precum si modelul Renault ZOE. Ambele masini si-au demonstrat abilitatile de a naviga pe strazile urbane, dar s-au evidentiat si pentru confortul oferit pasagerilor in timpul calatoriilor pe distante mari. Obiectivul nostru este de a ajunge in urmatoarele luni la un total de 100 de vehicule, ce pot oferi o autonomie de peste 200 km la o singura incarcare", a declarat Iordan Tonchev, directorul general al Spark Car Sharing SRL, care va coordona activitatile companiei la nivel local.Preturile finale sunt de 1,20 lei/minut pentru Renault ZOE si de 1,40 lei/minut pentru modelul premium Nissan Leaf 40. Clientii SPARK au alocati 150 de km gratuiti pe zi, dupa care vor trebui sa achite o taxa suplimentara de 0,75 lei/km pentru ZOE si de 0,85 lei/km pentru Nissan Leaf. Durata minima de inchiriere este de 12 minute si nu exista o durata maxima de utilizare.Cu SPARK nu trebuie sa va faceti griji cu privire la costurile de parcare, deoarece utilizarea parcarilor publice din Bucuresti este gratuita pentru vehiculele electrice.Pentru reincarcarea bateriilor, clientii SPARK pot utiliza reteaua de statii de reincarcare a partenerilor companiei - E-charge si Eldrive. Acestia pot gasi statii de incarcare E-charge in 19 locatii din Bucuresti si 46 de locatii la nivel national.Totodata, utilizatorii serviciilor SPARK vor putea incarca masinile in locatiile Eldrive, care au anuntat ca vor deschide mai multe statii de incarcare in Bucuresti si in tara in perioada urmatoare. Eldrive detine cea mai mare retea de statii de incarcare pentru masini electrice din Europa de Sud-Est.Masinile pot fi gasite in zonele speciale SPARK, ce acopera in prezent majoritatea punctelor importante din centrul orasului, cum ar fi Piata Unirii, Piata Romana, Gara de Nord, Cotroceni, Parcul Izvor, Palatul Parlamentului, Piata Obor, Piata Iancului, Piata Muncii, Dristor si multe alte zone centrale. Modelul de inchiriere de la SPARK nu-i obliga pe utilizatori sa aduca inapoi masinile de unde le-au luat, ci sa le lase in una din zonele indicate pe harta aplicatiei.Ce iti trebuie inainte de apela la serviciile SPARK:- Aplicatia "Spark - Your Electric Drive", ce poate fi descarcata din Google Play sau App Store - Permis de conducere valabil (obligatoriu cel putin un an de conducere);- Un cont activ de plati.Inainte ca un utilizator sa foloseasca masinile din flota SPARK, trebuie sa-si creeze cont in aplicatia SPARK. Dupa cativa pasi de inregistrare, urmeaza etapa de validare a profilului de utilizator.Odata cu validarea tuturor actelor si informatiilor, utilizatorul poate cauta masinile care se afla in cea mai apropiata zona SPARK indicata pe harta.Acesta trebuie sa apese butonul rezerva, moment in care masina va fi vizibila pe harta doar pentru utilizator. Cand ajunge in dreptul masinii, butonul de rezervare se va transforma in buton de deblocare.Soferul va gasi in masina setul de chei al acesteia, care ii va permite sa inchida autovehiculul atunci cand este parcat. La incheierea sesiunii de inchiriere, utilizatorii trebuie sa lase cheile in masina inainte de a lasa masina.Sesiunea de utilizare se va inchide doar in momentul in care soferul activeaza optiunea din aplicatia SPARK. Ulterior, masina va reaparea pe harta ca fiind disponibila pentru urmatorul utilizator.SPARK este un brand international de e-car sharing din Europa. Compania privata "SPARK Technologies UAB" (Lituania) controleaza operatiunile SPARK din Lituania, Bulgaria si Romania. Fondatorul si CEO-ul companiei este Nerijus Dagilis, cel care a lansat serviciul in premiera in Vilnius, in 2016. Investitiile in dezvoltarea companiei au ajuns deja la aproape 10 milioane de euro.