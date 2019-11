Elon Musk a ales Germania pentru a construi prima fabrica Tesla din Europa

Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y.Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat Musk.Prima "Gigafactory" a fost construita in desertul din statul american Nevada. Apoi, in mai putin de sase luni, a fost construita o fabrica in China, la Shanghai. Deja compania dispune de o fabrica de asamblare in Olanda unde sunt produse masinile Model S si X. Dar analistii avertizeaza ca nu se stie daca Tesla va reusi sa-si indeplineasca tintele de productie, tinand cont de incertitudinile privind comenzile, forta de munca si furnizorii auto.Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42 dolari per titlu. Veniturile au scazut cu aproape 8% in perioada iulie - septembrie 2019, la 6,30 miliarde de dolari, sub estimarile analistilor care au mizat pe venituri de 6,33 miliarde de dolari, conform datelor Refinitiv.Tesla intentioneaza sa livreze 360.000 - 400.000 de vehicule in 2019, un nivel record.