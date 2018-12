Elon Musk revolutioneaza transportul urban cu un tunel pentru masinile electrice

Intr-o prezentare de 30 de minute transmisa in direct pe web, Musk a laudat segmentul de tunel cu o lungime de 1,83 kilometri ca o tehnologie revolutionara promovata de ultima sa companie de constructii de tuneluri Boring Company. Musk a subliniat ca acest tunel este primul pas spre dezvoltarea unei retele de transport subteran de mare viteza, capabila sa transporte vehicule si pasageri pe sub strazile celui de al doilea mare oras din SUA cu viteze de pana la 150 de mile pe ora (aproximativ 240 kilometri pe ora), informeaza AFP si Reuters."Singura modalitate pentru a rezolva problema ambuteiajelor este sa trecem la 3D, pentru ca sistemul de transport sa se alinieze habitatului", a concluzionat Elon Musk intr-o conferinta de presa. Miliardarul de origine sud-africana a dezvaluit ca ideea unui tunel i-a venit in urma cu doi ani cand era blocat in trafic in timpul calatoriei intre vila sa din Bel Air si birourile companiei SpaceX de la Hawthorne, sudul orasului Los Angeles. Potrivit lui Musk aceasta calatorie care dura peste 90 de minute era una care ii "distrugea sufletul".Tunelul test dezvaluit marti nu este la prima vedere nimic nou: un tub cu un diametru de 3,65 metri prin care circula automobile Tesla Model X echipate cu roti laterale pentru a evita contactul cu peretii.Pentru Elon Musk, adevarata inovatie tine de aceste doua extensii retractabile (similare cu stabilizatoarele unei biciclete) care pot fi fixate pe orice automobil electric sau autonom, "pentru doar 200 pana la 300 de dolari". "Astfel, un autoturism normal poate fi transformat in vehicul stabil, capabil sa calatoreasca cu mare viteza printr-un mic tunel", spune Musk.Experienta oferita jurnalistilor prezenti cu ocazia inaugurarii a fost sa ruleze aproximativ 1,8 kilometri la o viteza de maxim 65 kilometri pe ora.