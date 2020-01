ENGIE Romania incheie un parteneriat cu Mercedez-Benz Romania pentru promovarea mobilitatii electrice

Parteneriatul vizeaza toate autoturismele electrice si plug-in hybrid Mercedes-Benz si smart EQ.Parteneriatul marcheaza un demers concret de a veni in intampinarea clientilor Mercedes-Benz care opteaza pentru achizitionarea de autoturisme electrice sau plug-in hybrid, facilitandu-le acestora dotarea cu statie electrica de incarcare Elvi EVBox pentru utilizarea la domiciliu.Cei interesati pot beneficia de un pachet integrat de servicii de consultanta, instalare, mentenanta, monitorizare online si asistenta tehnica pentru statia electrica.Clientii care opteaza si pentru un contract de furnizare de energie electrica din partea ENGIE Romania vor putea beneficia si de un abonament de servicii e-mobility cu acces la mai mult de 160 de puncte de incarcare la nivel national, asigurand astfel incarcarea in spatiul public a autovehiculelor electrice pentru aproximativ 3.000 de kilometri."ENGIE Romania are in centrul strategiei sale tranzitia catre zero emisii de carbon, dezvoltand solutii performante si inovatoare pentru clienti, care sa le permita acestora sa devina actori ai reducerii emisiilor de carbon generate de mijloacele de transport. Parteneriatul incheiat cu Mercedes-Benz Romania este o dovada concreta a acestei ambitii de a pune la dispozitia clientilor nostri solutii integrate de acces la o energie mai curata si mai prietenoasa cu mediul", a declarat Nicolas Richard, Director Marketing & Sales ENGIE Romania."Sustenabilitatea este o parte integranta a strategiei Mercedes-Benz si reprezinta un aspect important in activitatea noastra de responsabilitate corporativa. Suntem bucurosi sa facem un nou pas catre mobilitatea electrica alaturi de ENGIE Romania si sa oferim clientilor nostri o solutie completa de mobilitate electrica", a declarat Martin Schulz, Director General Mercedes-Benz Cars Romania si CEO & Presedinte Mercedes-Benz Romania.