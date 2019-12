Fabrica Tesla din Germania va produce 500.000 de masini pe an (Bild)

Si ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung informase ca Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro (4,41 miliarde de dolari) in prima sa uzina din Europa.Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anuntat luna trecuta ca a fost ales locul unde se va construi fabrica, in Grunheide. Aici ar urma sa fie produse vehiculele Model 3 si Model Y.Tesla era de mult timp in cautarea unei locatii in Germania - cea mai mare piata auto europeana - pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory". Conform Bild, Tesla va crea la noua unitate 10.000 de locuri de munca.Tesla va avea la dispozitie o suprafata echivalenta cu 420 de terenuri de fotbal iar lucrarile de constructie vor incepe in 2020, informeaza publicatia germana.Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel si producatorii auto germani au convenit luna trecuta sa majoreze prima pentru achizitionarea de automobile electrice, in incercarea de a accelera tranzitia dinspre autovehiculele echipate cu motoare pe combustie interna spre autovehiculele electrice si a reduce emisiile poluante.Asa-numitul "Bonus de mediu" va fi majorat pana la 6.000 de euro pentru fiecare autovehicul electric iar industria auto va continua sa suporte jumatate din costuri, a declarat purtatorul de cuvant al cancelarului Merkel, Steffen Seibert. Aceste modificari vor intra in vigoare in noiembrie si vor fi valabile pana in 2025, a precizat Bernhard Mattes, presedintele Asociatiei Germane a Industriei Auto (VDA).