Ford renunta treptat la masinile pe benzina si motorina! Vor sa ajunga la 40 de modele hibride si complet electrice

Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, sapte modele vor fi lansate in America de Nord, trei in Europa, 13 in regiunea Asia-Pacific.Ford a avertizat ca investitiile in mobilitate si vehicule autonome ar urma sa diminueze castigurile companiei pe 2017 cu 300 de milioane de dolari, dar producatorul auto este increzator ca efectele pozitive de pe urma investitiilor se vor resimti in 2019 si in anii urmatori.Conform datelor preliminare, Ford a inregistrat in 2017 un profit net de 7,8 miliarde de dolari, pe fondul reducerii impozitelor. Profitul inainte de taxe ar urma sa se situeze la 8,4 miliarde de dolari, in scadere cu 19% fata de 2016 si sub estimarile analistilor.In predeschiderea sedintei Bursei de la New York, actiunile Ford au scazut cu 3%, dupa anuntarea rezultatelor financiare preliminare. In ultimele 12 luni, titlurile companiei au urcat cu 3,7%.Costurile mai ridicate ale metalelor, inclusiv aluminiu si otel, precum si volatilitatea cursului de schimb, ar putea costa compania 1,6 miliarde de dolari in 2018. De asemenea, reducerile de costuri sunt in derulare, iar beneficiile se vor vedea din 2020 si ulterior.Ford isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022, urmand ca la acea data sa ofere 40 de modele hibride si complet electrice, a declarat duminica presedintele Bill Ford, la salonul auto din Detroit.Cifra anuntata duminica este semnificativ mai mare decat investitiile de 4,5 miliarde de dolari in automobile electrice preconizate anterior de compania auto.Toti marii producatori auto mondiali, General Motors Co, Toyota Motor Corp si Volkswagen AG, au dezvaluit planuri ambitioase pentru extinderea ofertei de vehicule electrice si ii vizeaza pe consumatorii care vor lux, performante si un automobil de tip SUV sau toate cele trei atribute intr-un singur vehicul.Saptamana trecuta, General Motors, principalul rival al Ford, a anuntat ca intentioneaza sa introduca cel putin 20 de modele electrice pana in 2023. De asemenea, in luna noiembrie, Volkswagen a anuntat ca va cheltui 40 de miliarde de dolari pentru automobile electrice, vehicule autonome si noi servicii de mobilitate pana la finele lui 2022.Ford, al doilea mare producator auto din SUA, este prezent si pe piata din Romania. In anul 2017, Ford Romania a renuntat la productia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova si a demarat productia SUV-ului EcoSport.