Ford va utiliza numele Mustang pentru noul sau SUV electric

Ford, prezent si pe piata din Romania, a confirmat ca noul sau SUV electric va purta denumirea Mustang Mach-E, in avanpremiera evenimentului de prezentare a acestui model care va avea loc duminica la Los Angeles. Pana acum, numele Mustang a fost utilizat de Ford numai pentru o linie de coupe-uri sportive.Noul SUV se numara printre cele peste 12 modele de automobile electrice pe care Ford intentioneaza sa le lanseze pana in 2022 in schimbul unor investitii de 11,5 miliarde dolari.In luna aprilie acestui an, Ford a anuntat ca va investi 500 milioane de dolari in producatorul de automobile electrice Rivan si de asemenea a informat ca intentioneaza sa utilizeze platforma pusa la punct de startup-ul din Michigan pentru a construi un nou vehicul electric marca Ford.Cu privire la Mustang Mach-E, Ford a precizat ca cei care doresc sa faca o rezervare pot face acest lucru pe site-ul Ford din SUA, Canada si Europa prin plata unei garantii returnabile de 500 de dolari.