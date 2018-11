Germania aloca un miliard de euro pentru productia de baterii destinate automobilelor electrice

Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a declarat marti ca Germania vrea sa colaboreze cu alte state europene in domeniul productiei de baterii si au fost deja contacte cu autoritatile din Franta, Polonia si Austria pe acest subiect.Autoritatile de la Berlin vor astfel sa reduca dependenta producatorilor auto germani de furnizorii asiatici de baterii si sa protejeze locurile de munca din industria auto interna, in pericol din cauza tranzitiei de la motoarele cu combustie interna la automobilele electrice. Garantia ca firmele locale vor fi implicate in lantul de aprovizionare pentru vehiculele electrice este importanta pentru Germania, tara a carei economie a devenit dependenta de succesul industriei auto.Marti, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca Volkswagen s-ar putea alatura unui consortiu german care are in vedere productia de baterii destinate automobilelor electrice si va discuta problema la reuniunea Consiliului de Supervizare de vineri.Un purtator de cuvant al Volkswagen nu a dorit sa comenteze informatia.VW a incheiat deja contracte de furnizare de baterii cu LG Chem (Coreea de Sud) si Contemporary Amperex Technology (China), dar directorul general Herbert Diess a afirmat ca Germania ar trebui sa-si reduca dependenta de furnizorii din Asia.Insa planurile Berlinului in domeniul bateriilor destinate automobilelor electrice ar putea sa vina prea tarziu, avertizeaza analistii. Companiile asiatice, care sunt deja lideri in acest sector, au inceput sa isi majoreze productia si unii experti avertizeaza ca exista riscul unei oferte excedentare de baterii care sa afecteze aparitia unor noi jucatori europeni capabili sa produca un numar semnificativ de baterii.Sursele citate de Reuters sustin ca printre companiile care poarta discutii cu ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, cu privire la construirea unei uzine se numara producatorul german de baterii VARTA Microbattery, gigantul din domeniul chimiei BASF si subsidiara Ford din Germania, Ford-Werke GmbH.Unii analisti sustin ca Europa este mult in urma rivalilor asiatici cand vine vorba de baterii destinate automobilelor electrice, cel putin cand vine vorba de actuala tehnologie. De exemplu, firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG) a estimat ca in 2021 capacitatile globale pentru productia de celule de baterii vor depasi cererea cu aproximativ 40%.Grupul sud-coreean LG Chem furnizeaza deja unor constructori auto germani baterii destinate automobilelor electrice, baterii care sunt produse la o uzina din Polonia in timp ce rivalii Samsung SDI Co si SK Innovation intentioneaza sa isi construiasca uzine de baterii in Ungaria.