Germania, piata numarul 1 in Europa pentru masini electrice

Masinile electrice cuceresc Europa

Va rezista Tesla pe piata masinilor electrice din Europa?

Noi modele de masini electrice lansate in fiecare an

Producatorii germani intra puternic pe piata masinilor electrice

Vanzarile de autovehicule electrice au ajuns la o cifra de 70% in Germania, insumand 17.574 de masini vandute in primul trimestru, si asezand astfel Germania inaintea Norvegiei (cu doar 16.182 de masini electrice vandute), pentru prima data in istorie, potrivit datelor furnizate de Asociatia Producatorilor Europeni de Automobile (ACEA) . Cifrele includ masini complet electrice, precum Modelul S al celor de la Tesla, dar si hibridele plug-in precum BMW seria 2 Active Tourer.VW, Daimler si BMW isi retehnologizeaza liniile de asamblare ca raspuns la reglementarile mult mai stricte din Uniunea Europeana in ceea ce priveste motoarele cu combustie si ca urmare a scaderilor pietei, inregistrate ca urmare a scandalului din 2015 legat de fraudarea testelor de emisie de catre Grupul Volkswagen.Desi consumatorii nu mai prefera demult motoarele diesel - mai ales in Germania - producatorii de masini au nevoie ca acestia sa imbratiseze motoarele cu propulsie electrica, pentru a-si recupera investitiile masive pe care le fac.Volkswagen, de pilda, a declarat recent ca a alocat un buget de 84 de miliarde de dolari pentru contracte cu furnizorii de baterii, dublu fata de acum cateva saptamani, ceea ce aduce producatorul german de masini mai aproape de targetul sau de 50 de miliarde de euro (85,2 miliarde de dolari).La nivelul intregii Europe, vanzarile de masini electrice au crescut cu 41%, masinile complet electrice cu 35%, iar hibridele plug-in cu 47%, in timp ce modelele diesel au scazut in Europa cu 17%.Atat in Germania cat si in Norvegia, este de remarcat ca masinile complet electrice (BEV) au depasit ca numar de unitati vandute hibridurile plug-in.Astfel, in timp ce in Germania s-au vandut, in primele trei luni ale lui 2018, 9127 de masini electrice si numai 8447 de masini hibrid plug-in, in Norvegia s-au vandut 9694 de vehicule electrice si 6488 de hibride.Asa cum se poate remarca din cifrele de mai sus, desi la general pe categoria masini electrice Germania s-a clasat inaintea Norvegiei, pe segmentul masini complet electrice Norvegia este in continuare cea care detine intaietatea.De asemenea, exista inca o diferenta mare intre cele doua tari in ceea ce priveste procentul de masini ecologice care se afla in circulatie in acest moment raportat la numarul de clienti din aceste doua tari.Germania, cea mai mare piata unica din regiune, s-a aflat pana acum pe urmele Norvegiei, care a furat startul in ceea ce priveste vanzarile de masini electrice cu filiale generoase. Astfel, Norvegia este cea de-a treia piata ca importanta pentru Tesla, dupa Statele Unite si China.Odinioara rare in Germania, masinile Tesla au devenit astazi foarte comune pe strazile unor orase, cum ar fi Munchen, alaturi de alte modele complet electrice, precum BMW i3 si Nissan Leaf.Cu toate acestea, compania din California s-a clasat pe locul 31 la nivel de tara, in 2017, cu mult in urma Volkswagen, Mercedes, MBW si Audi, brandurile cele mai importante din Germania.In timp ce nemtii au un avantaj in Europa, urmatoarea lor provocare majora, pe masura ce piata pentru vehicule electrice se extinde, va fi sa dovedeasca si consumatorilor din SUA si din China ca produsele lor sunt superioare.Iar recentele probleme intampinate de Elon Musk cu productia pentru Model 3 si analizele de calitate e posibil sa fi deschis o usa in acest sens. "Epoca de Aur pentru Tesla este posibil sa se apropie de final, iar masinile lor vor deveni un produs intre multe altele", a spus Juergen Pieper, un analist din Frankfurt pentru Bankhaus Metzler."Pe masura ce bazinul de consumatori pe segmentul masini electrice creste, toleranta in ceea ce priveste problemele de calitate e posibil sa scada si ea, pentru ca de data aceasta nu mai este vorba despre pionierii care au adoptat Tesla pentru ca era ceva nou".Elon Musk a infiintat Tesla Inc. cu obiectivul de a accelera trecerea catre masini electrice cu aproximativ zece ani. Insa aceasta dorinta il prinde acum din urma.Incepand cu crossoverul I-Pace de la Jaguar si anul acesta cu modelul electronic e-tron de la Audi, aproape fiecare producator major de automobile lanseaza vehicule electrice elegante, sport, care vin din urma modelelor S, X si 3 de la Tesla. Spre deosebire de californieni, acestia au cam un secol de experienta in lansarea de modele o data la fiecare cateva luni si pot extinde costurile de dezvoltare asupra unui portofoliu foarte amplu."Vehiculele pe care le-am vazut pana acum sunt mult superioare oricarui model Tesla", a spus Mike Jackson, CEO al retailerului american de vehicule AutoNation Inc., referindu-se la gamele electrice ale producatorilor germani de masini."Acestea se afla intr-un punct maxim de cotitura si fac trecerea de la investitiile in motoare diesel la electrificare, atat in forma complet electrica, cat si in forma hibrid", a explicat Jackson.Asadar, pentru producatorul californian de masini se anunta vremuri grele. Cu toate acestea, Elon Musk este decis sa rezolve problemele de productie ale Modelului 3, cheia pentru a vinde autovehicule electrice catre mare masa de consumatori.Desi SUV-ul celor de la Jaguar, I-Pace, poate fi comandat inca de luna trecuta, cea mai mare concurenta pentru Tesla vine din Germania, de la gama I.D. de la Volkswagen, perfecta pentru segmentul mass market, pana la crossoverul celor de la Mercedes EQ C si pana la Mission E de la Porsche, ambele urmand sa fie lansate anul viitor.De asemenea, Porsche a anuntat recent ca pana in 2025 are in plan ca vanzarile de masini electrice si plug-in sa atinga pragul de jumatate din vanzarile sale totale.Tot pentru 2019 este programata lansarea si pentru Audi e-tron, modelul e-Mini, in timp ce in 2020 vom avea si modelul iX3 al celor de la BMW.Ramane de vazut daca in aceste conditii Tesla va ramane o forta pe piata de vehicule electrice, asa cum opineaza o parte dintre specialistii in domeniu. Ramane, de asemenea, de vazut daca se va da batuta sau va persevera, asa cum o face deocamdata.