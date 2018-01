Jumatate din masinile noi vandute anul trecut in Norvegia sunt electrice sau hibride

Autovehiculele cu zero emisii poluante (100% electrice si cele pe baza de hidrogen) au controlat 20,9% din piata autovehiculelor noi in 2017, in timp ce autovehiculele hibride au reprezentat 31,3% din vanzari, arata cifrele comunicate de Consiliul de informatii cu privire la traficul rutier (OFV).In 2016, vehiculele cu zero emisii poluante si cele hibride au reprezentat 15,7% respectiv 24,5% din inmatricularile de autovehicule noi in Norvegia, lider mondial in domeniul electrificarii transportului rutier.Comparativ, in Franta, de exemplu vanzarile de autovehicule 100% electrice au reprezentat doar 1,2% din vanzari in 2017 in timp ce autovehiculele hibride au reprezentat 3,8% din vanzari.Norvegia, tara care in mod paradoxal este cel mai mare producator de petrol din Europa Occidentala, si-a fixat un obiectiv ambitios de a nu mai vinde automobile noi echipate cu un motor cu ardere interna incepand din 2025.Pentru a atinge acest obiectiv, autovehiculele care functioneaza cu un motor pe benzina sau motorina sunt puternic taxate in timp ce vehiculele ecologice beneficiaza de o fiscalitate avantajoasa, chiar zero in cazul autovehiculelor 100% electrice, ceea ce face pretul lor de achizitie relativ avantajos.De asemenea, proprietarii de vehiculele ecologice beneficiaza si de alte avantaje precum scutirea de la plata taxelor pentru accesul in zonele urbane, cele pentru utilizarea ferry boat-urilor sau pentru stationarea in parcarile publice, precum si posibilitatea de a circula pe culoarele rezervate autobuzelor.