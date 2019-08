Masinile electrice, tot mai la indemana in Bucuresti: Acum ai acces la flota eGo cu orice card bancar

Lansat la finalul anului 2017 in parteneriat cu BCR, eGO este un brand 100% romanesc, disponibil in Bucuresti, si ofera o flota exclusiv electrica de 40 masini BMW i3, destinata atat clientilor corporate, cat si mediului retail, persoane fizice.Peste 3,800 de utilizatori au incercat deja serviciile eGO si au simtit placerea electrizanta de a conduce un BMW i3, bucurandu-se de principalul beneficiu oferit de sistemul de car sharing: platesti cat timp utilizezi efectiv masina.Astfel, ai la dispozitie o masina cu stil si design inovator ori de cate ori ai nevoie de ea, fara a avea grija unor costuri suplimentare generate de o masina in proprietate personala, precum costuri de intretinere, asigurari, taxe sau parcare.In prezent, serviciul este folosit in procent de peste 80% de clienti din retail, persoane cu stil de viata activ, care fac decizii inteligente in ceea ce priveste cheltuielile lunare.Utilizarea masinilor din flota eGO aduce beneficii importante precum zero costuri de combustibil, zero costuri de incarcare, atat in reteaua dezvoltata de Primaria Capitalei, dar si in statii din benzinarii si parcari ale unor hipermarketuri, parcare gratuita in toate spatiile publice special amenajate, zero emisii poluante.Cu o cifra de afaceri de aproximativ 1 milion de euro in 2018, eGO are in plan cresterea flotei si dezvoltarea in alte orase, Constanta si Timisoara fiind urmatoarele in care serviciul va fi disponibil, din aceasta luna."Segmentul de car sharing s-a dezvoltat semnificativ in ultimii 2 ani, utilizatorii acestui serviciu avand acum la dispozitie optiuni diverse in termen de flota. Noi am decis sa oferim exclusiv o flota electrica, prietenoasa cu mediul inconjurator, masini premium de ultima generatie, confortabile si sigure, cu autonomie de peste 200 km in conditii de condus optime. Ne dorim sa extindem serviciile oferite, iar primul pas a fost acela de a face flota eGO accesibila tuturor posesorilor de card bancar, indiferent de banca emitenta. Clientii BCR vor continua sa se bucure de conditii preferentiale, datorita parteneriatului dezvoltat cu BCR inca de la lansarea noastra pe piata", a declarat Radu Papuc, Managing Partner eGO.Cu eGO faci un pas in viitor, simti placerea electrica de a conduce, in timp ce tu controlezi toti parametrii: destinatia, pasagerii, stilul de condus, muzica, la un cost de sub 1 leu / minut pentru clientii BCR cu carduri George si de 1,3 lei pentru toti ceilalti utilizatori. In plus, permanent sunt disponibile promotii pentru utilizatori, precum cea curenta ce ofera un bonus de 30 minute pentru cei care demonstreaza un comportament responsabil si incarca masinile.Aplicatia eGo poate fi descarcata din App Store sau Google Play. Pentru a te bucura de experienta eGO, trebuie completate datele de creare a unui profil de utilizator.Cu ajutorul aplicatiei, identifici masinile disponibile din aria ta, o rezervi pe cea mai apropiata de locatia in care te afli, iar masina te asteapta 30 minute de la momentul plasarii rezervarii in aplicatie.