Masinile electrice. Un pas mic pentru companii, un pas mare pentru economie si sustenabilitate

Ce provocari ne asteapta?

Managerii de flota auto cauta astazi un avantaj competitiv, mai ales in ceea ce priveste reducerea costurilor si limitarea impactului ecologic. Care este totusi rezolvarea? Raspunsul ar putea fi indreptarea spre mijloace de transport electrice. Companiile de taxi, furnizorii de utilitati si transportatorii din intreaga lume fac tranzitia catre vehiculele electrice si profita de beneficiile aduse de acestea.La nivel European, companiile de taxi achizitioneaza din ce in ce mai mult vehicule electrice. Amsterdam ofera un exemplu interesant. In zona centrala a orasului au fost interzise vehiculele diesel si s-a instituit asa numita Low Emission Zone. In acest sens, in oras s-au instalat 2.800 de statii de incarcare electrice, urmand ca acest numar sa creasca la 4000 in viitorul apropiat. Drept urmare, aproape 20% din toate taxiurile din Amsterdam sunt deja electrice.De ce ar trebui sa-ti iei flota electrica? Unul dintre cele mai mari avantaje este costul. Odata cu cresterea costurilor la combustibil dar si a asigurarilor auto, mentinerea flotelor auto pe soselel este mai scumpa ca niciodata.Companiile de taximetrie trebuie sa gaseasca modalitati creative de a economisi, in special atunci cand se confrunta cu concurenta din partea serviciilor de car sharing. Vehiculele electrice pot fi raspunsul la aceasta problema.Cu o rata de eficienta de 73%, comparativ cu doar 13% pentru vehiculele conventionale, vehiculele electrice sunt mult mai bune decat omologii lor traditionali la utilizarea eficienta a energiei, permitand astfel economisirea unor sume consistente.Vehiculele electrice sunt de asemenea concepute pentru pentru a fi durabile. In comparatie cu vehiculele tradisionale, care se bazeaza pe un motor cu combustie interna, vehiculele electrice au in mod semnificativ mai putine piese mobile, ceea ce inseamna un potential mai mic de deteriorare si mai putine reparatii necesare.Inlocuirea vehiculelor conventionale cu cele electrice va aduce beneficii secundare flotei, soferilor si companiei. Prin adoptarea unei flote electrice, imaginea si perceptia asupra unei companii se poate schimba considerabil, in special in ziua de azi, cand, baza clientilor este data de populatia tanara.Un studiu recent a aratat ca folosirea unui vehicul electric reduce stresul la volan din cauza lipsei zgomotului facut de motorului iar eliminarea combustibililor fosili ajuta la imbunatatirea sanatatii fizice, reducand la jumatate expunerea soferului la emisiile toxice.EV-urile v-ar putea economisi banii de afaceri, atrage noi clientele si imbunatati conditiile de munca pentru soferii dvs. Dar daca schimbarea ar fi fost o briza, toata lumea ar fi facut-o pana acum. Extinderea EV se confrunta cu dureri in crestere si este important sa luam in considerare aceste obstacole in timp ce va pregatiti sa faceti saltul la electricitate.In timp ce costul de intretinere si de folosire a unui vehicul electric este mai scazut, costul initial al achizitiei este ridicat in comparatie cu vehiculele traditionale.Totusi, daca o companie decide ca vrea sa faca aceasta schimbare, este bine sa verifice ce programe sau stimulente sunt puse la dispozitie de catre guvern pentru achizitionarea vehiculelor electrice.In timp ce costurile initiale ale achizitionarii ale unui vehicul electric pot fi reduse prin programe de stat, acestea nu sunt de nici un ajutor daca nu exista statii de incarcare suficiente.Economiile pe termen lung, atat financiare cat si de mediu, fac din folosirea vehiculelor electrice o optiune convingatoare. Ceea ce ramane de facut este sa insistam pentru crearea de programe care sa faciliteze achizitia de vehicule electrice si pentru crearea infrastructurii in acest sens. Doar actionand in acest mod putem sa cream un spatiu in care sa prosperam de acum inainte.