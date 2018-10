Ministrul Energiei si-a luat masina electrica, dar n-a putut merge cu ea nici pana la Constanta

"Eu cred ca este normal ca ministrul Energiei sa mearga cu masina electrica. Mi-am luat o masina electrica si primul lucru am zis: 'Hai sa mergem la Ploiesti, ca pana acolo si inapoi avem autonomie'. Apoi am zis 'Hai la Constanta!', dar ne-am oprit. Autonomia automobilului este 200 si ceva de kilometri, drumul pana la Constanta este 200 si ceva de kilometri si, daca se intampla ceva pe drum, acolo am ramas, pentru ca nu avem nicio alimentare intermediara intre Bucuresti si Constanta", a spus ministrul, prezent la o conferinta de profil.El a aratat ca, desi la Bucuresti si la Constanta sunt nenumarate statii de alimentare, acest lucru nu se intampla si pe drumul dintre cele doua localitati."Deci, trebuie sa mai lucram la asta. Ganditi-va ca la gaze e si mai complicat un pic!", a adaugat Anton, referindu-se la automobilele care circula cu gaz natural comprimat, de asemenea o alternativa la carburantii clasici.Numarul autoturismelor verzi (electrice si hibride) vandute in Romania, in perioada ianuarie - septembrie 2018, a ajuns la 2.922 de unitati, in crestere cu 63,69% fata de aceeasi perioada din anul anterior, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) .