Mobilitatea electrica in Romania, de la strategie la implementare

Se discuta din ce in ce mai des despre vehiculul electric si beneficiile mobilitatii electrice, iar entitatile specializate in domeniu par sa prezinta solutii cat mai eficiente care au ca scop reducerea poluarii prin scaderea emisiilor de noxe.Progresul tehnologiei este exponential, iar intr-un timp foarte scurt, sistemele s-au putut reinventa. Cum a avansat tehnologia din spatele autovehiculelor electrice in ultimii ani si la ce ne putem astepta in urmatorii 10 ani? Invitatii nostri au dezbatut impreuna aceste subiecte.In deschidere,a vorbit despre planurile de dezvoltare ale orasului din punct de vedere al infrastructurii, atat cele in desfasurare, cat si cele ce vor urma in viitor: "".De asemenea, Emil Boc a afirmat ca in prezent, in Cluj exista 200.000 de masini la o populatie de 400.000 de locuitori, iar 25% dintre acestea sunt sub standardele europene de mediu, ceea ce conduce la un grad de poluare ridicat.Despre sustenabilitatea la nivelul mobilitatii au vorbit reprezentantiisi. "Intre cele mai aglomerate orase europene in 2019, Bucurestiul se afla pe locul 7. Daca vorbim la nivel national, hai sa privim topul celor mai poluate orase din Romania:" (Luminita Gughea)Masinile electrice au devenit din ce in ce mai populare, iar asta se vede de la an la an. Rata de adoptie e din ce in ce mai mare, insa exista si cateva impedimente in tot acest proces. Iata care ar fi principalele provocari pentru cei care iau in considerare achizitia unui automobil electric.mentioneaza ca ". De asemenea, acesta prezinta imaginea de ansamblu a motopropulsoarelor in functie de categoriile de masini in 2030:Daca am vorbit despre perspective la nivel national, am avut ocazia sa aflam situatia mobilitatii electrice si in Bulgaria, de la: ", afirma Zaimov.a vorbit despre solutiile personalizate pe care E.ON le poate oferi in sprijinul mobilitatii electrice pentru clienti business, municipalitati, dar si clienti casnici. Serviciile E.ON au experienta internationala in mobilitate electrica, aplicatia IT putand sa ofere monitorizare si optiune de plata pentru sesiunile de incarcare. "", afirma Claudia.In continuare,, a abordat subiectul mobilitatii electrice la nivel european si din prisma legislativa. "".Poluarea afecteaza intreaga populatie a globului avand aspecte dramatice in anumite regiuni. O mare parte din vina o poarta traficul auto concentrat in special in orasele mari. Una din solutii o reprezinta transportul in comun. O alta varianta este utilizarea scuterelor, trotinetelor sau a bicicletelor electrice.O alta solutie a venit de la, care a creat la Baia Mare prima masina electrica realizata in Romania. Acesta propune utilizarea masinilor electrice din categoria L6E si L7E, destinate exclusiv traficului din orase si zonele limitrofe. Viteza de deplasare este limitata la maxim 50Km/h sau80 Km/h. Care sunt avantajele? "a abordat tematica conferintei din experienta proprie, ca utilizator, dar si ca manager al unei flote de agenti de vanzari utilizatori de masini electrice. Claudiu sustine ca trendul se indreapta catre descurajarea utilizarii masinilor diesel si ca din punct de vedere al consumului, masina electrica folosita in oras este foarte eficienta.a vorbit despre conceptul Smart City prin integrarea tuturor acestor tehnologii verzi intr-un ecosistem. Acesta a amintit si despre impactul masinilor electrice asupra cladirilor verzi.Acesta a prezentat situatia din 2018 a cladirilor verzi certificate: 35 de cladiri certificate si 22 in derulare cu certificare LEED, 45 de cladiri existente si 46 de constructii noi si renovari majore (BREEAM), plus 25 de certificari in derulare. In ceea ce priveste cladirile verzi, au fost inregistrate 22 de cladiri rezidentiale, plus 5000 de apartamente, constructii noi.