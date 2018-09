Nemtii incep sa adopte vehiculele electrice

Obiectivul initial al Guvernului de la Berlin era ca, pana in 2020, sa existe un milion de automobile electrice in Germania dar interesul scazut al cumparatorilor a fortat autoritatile sa abandoneze aceasta tinta, transmit Reuters si AP.Miercuri, un comitet guvernamental de consultanta a anuntat ca recentele subventii acordate cumparatorilor au impulsionat vanzarile astfel incat este posibil ca pana in 2022 un milion de automobile electrice hibride sau echipate cu baterii sa ruleze pe drumurile din Germania.Datele oficiale arata ca luna trecuta s-au vandut 460.000 automobile electrice si hibride in Germania si aproximativ 13.500 statii de incarcare.Producatorii auto germani, afectati de scandalul emisiilor (Dieselgate), ofera acum 33 de modele electrice si hibride, analistii estimand triplarea acestei cifre in urmatorii ani.Tot miercuri, cancelarul Angela Merkel a afirmat ca Germania ar trebui sa colaboreze cu alte tari europene pentru a dezvolta productia de baterii pentru vehiculele electrice."Cred ca ar trebui, datorita capacitatilor noastre strategice, sa lucram cu alte tari europene pentru a produce propriile noastre baterii pentru vehiculele electrice", a afirmat oficialul german la o conferinta de presa care a avut loc la Berlin.Cel mai mare producator de baterii pentru vehicule electrice din China - CATL - va construi prima sa fabrica europeana in Germania, pentru a furniza baterii litiu-ion grupului auto german BMW. In iunie, CATL a anuntat ca a incheiat un contract important cu BMW si analizeaza potentialele locatii pentru facilitatea de producere a bateriilor din Europa, iar oficialii din landul Turingia au incurajat compania chineza sa foloseasca o unitate din Erfurt, in estul tarii.Markus Duesmann, seful departamentului de achizitii de la BMW, a declarat ca grupul german vrea sa preia in urmatorii ani baterii in valoare de patru miliarde de euro de la CATL. Oficialii chinezi au dat asigurari ca fabrica din Erfurt este doar primul lor pas in Europa si sunt luate in considerare si alte locatii.La fabrica CATL vor fi create aproximativ 600 de locuri de munca, iar pana in 2022 productia va ajunge la 14 gigavati pe ora.CATL este deja furnizor al producatorilor auto chinezi SAIC Motor Corp si Geely si are acorduri cu firmele auto internationale.In prezent, majoritatea bateriilor pentru vehiculele electrice se produce in Asia, piata fiind dominata de firmele nipone Panasonic si NEC, grupurile sud-coreene LG si Samsung, de companiile chineze BYD si CATL, si de Tesla in SUA.