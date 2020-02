Nemtii primesc mai multi bani sa-si cumpere masini electrice

Conform detaliilor publicate in Monitorul Oficial, cei care opteaza pentru un automobil complet electric, cu un pret de pana la 40.000 de euro, vor putea beneficia de o prima de 6.000 de euro. Anterior prima era de 4.000 de euro. Pentru vehiculele electrice mai scumpe de 40.000 de euro, prima va fi de 5.000 de euro, in crestere fata de 4.000 de euro anterior.Pentru vehiculele hibride care costa mai putin de 40.000 de euro, prima de la stat va creste pana la 4.500 de euro, de la 3.000 de euro anterior, iar in cazul automobilelor hibride mai scumpe, prima va creste pana la 3.750 de euro de la 3.000 de euro.Noile prime majorate, care au fost aprobate de organismele Uniunii Europene, se vor aplica pana la finele lui 2025. Costurile suportate de stat si industrie au fost estimate la 600 milioane de euro pentru fiecare parte.Asociatia Industriei Auto Germane (VDA) a catalogat noile prime marite drept "un punct important de cotitura pentru stimularea mobilitatii electrice".Prime mai mici vor fi disponibile si pentru vehiculele second-hand, cu conditia indeplinirii anumitor conditii cu privire la vechimea vehiculului, distanta parcursa si precedentele subventii.