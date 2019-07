Norvegia isi consolideaza pozitia de lider pe piata vehiculelor electrice

Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile pentru autobuze pot fi folosite de masinile electrice. Astfel au crescut livrarile de vehicule pur electrice produse de Tesla, Nissan, Hyundai si BMW.Brandurile care nu ofera versiuni complet electrice, cum ar fi Ford si Mercedes-Benz (divizia de lux a Daimler), se confrunta cu un declin al vanzarilor. Cele doua companii au promis ca vor lansa pe piata norvegiana vehicule pur electrice din 2020.Federatia Rutiera Norvegiana (NRF) a informat ca masinile electrice au reprezentat in primele sase luni din acest an 48,4% din totalul inmatricularilor noi, de la 31,2% pe ansamblul anului trecut.Autoritatile de la Oslo si-au stabilit o tinta ambitioasa, de interzicere a vanzarilor de masini noi pe benzina si motorina pana in 2025. Datele consolideaza pozitia Norvegiei de lider global in vanzarile de masini electrice per capita.Cel mai bine vandut model in Norvegia in primul semestru din 2019 a fost Model 3 de la Tesla. In iunie,Tesla a livrat 3.760 vehicule si are o cota de piata de 24,5% in statul scandinav. Majoritatea modelelor vandute au fost Model 3, in timp ce masinile mai mari, Model S si Model X, au avut vanzari mai reduse.Intr-un raport publicat recent de Agentia Internationala a Energiei (IEA) se arata ca in 2017 cota de piata a vehiculelor pur electrice si hibride era de 39% Norvegia, de 12% in Islanda si de 6% in Suedia.