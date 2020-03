Porsche Romania intra pe piata statiilor de incarcare pentru masini electrice

Statiile permit alimentarea oricarui model de masina electrica sau hibrid plug-in disponibil pe piata."Ofensiva electrica transforma piata si obiceiurile utilizatorilor auto. Cel mai bun exemplu vizeaza alimentarea masinii. Estimam ca in circa 70% dintre cazuri soferii de masini electrice si hibrid plug-in vor alimenta cu ajutorul unor instalatii de uz casnic sau statii de mare putere instalate in parcuri de birouri sau cladiri comerciale. MOON ofera o paleta larga de produse care raspund acestei nevoi", a declarat Brent Valmar, director general Porsche Romania."Potentialul acestei piete este considerabil. Estimam ca pana la finalul acestui an vom livra clientilor aproximativ 250 de statii de uz casnic si 30 de statii de mare putere"."Infrastructura pentru masini electrice si hibride plug-in se va dezvolta considerabil in urmatorii ani. Statiile de incarcare MOON permit conectarea la sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, facilitand trecerea spre un viitor cat mai prietenos cu mediul inconjurator", a declarat Elmar Geisler, director general Porsche Romania.Comenzile pentru produsele MOON pot fi plasate online . De asemenea, produsele sunt disponibile ca accesorii la oricare dintre distribuitorii Porsche Romania.Pentru statiile de mare putere o echipa dedicata va oferi consultanta si asistenta necesara in alegerea modelului potrivit si instalarea acestuia, eventual conectarea la un sistem de producere a energiei din surse regenerabile.MOON aduce pe piata o intreaga gama de statii de incarcare, de la incarcator mobil pana la statii de incarcare de mare putere, cu capacitate de stocare. Puterile variaza de la 11kW pana la 300kW. Fiecare statie are particularitatile sale.De exemplu, pentru statiile MOON2Go exista o aplicatie mobila care permite vizualizarea istoricului de incarcari. Statiile mari ofera posibilitatea de suplimentare a puterii de la 75kW la 300kW prin adaugarea de powerstack-uri de 75kW.Preturile statiilor de uz casnic variaza de la 800 la 1.400 de euro, in functie de putere si dotari.In cazul in care statiile de uz casnic MOON Basic, MOON Connect si MOON2GO vor fi comandate ca accesorii impreuna cu masina, acestea pot fi incluse in pachetele de finantare oferite de Porsche Finance Group. Pentru statiile de mare putere Porsche Romania dezvolta pachete speciale de finantare.Reteaua Porsche Romania isi desfasoara activitatea in tara prin 82 reprezentante in 29 de judete.